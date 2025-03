Stiglo ih je 11, a trebalo je 30: Njemačka vratila tražitelje azila u Hrvatsku

Podijeli :

Nitko od njih nije registriran kao osoba koja predstavlja sigurnosnu prijetnju.

Zrakoplov kompanije Fly Air41 Airways kasnio je danas u odlasku samo četiri minute kad je u 13.34 poletio iz zračne luke u Hamburgu. Airbus A320-214, iako ima kapaciteta za 150 putnika, nije bio pun dok je letio prema odredištu, Zagrebu. Taj su zrakoplov unajmile njemačke vlasti da u Zagreb vrati ne migrante, a pogotovo neilegalne migrante koje su zatekli na svom području, nego one koji su u Hrvatskoj, kao prvoj članici EU u koju su ušli, izrazili namjeru za azilom i koji su završetak procesa obrade svojih zahtjeva trebali čekati u Hrvatskoj, ali su – kao i većina u istoj situaciji – pobjegli iz Hrvatske. Hrvatska je unaprijed, naravno, dobila obavijest o povratu, a njemačke su vlasti najavile da vraćaju 30 odbjeglih tražitelja azila. Kad je, nešto iza 15 sati, zrakoplov napokon sletio u Zagreb iz njega je izašlo samo njih – 11, piše Večernji list.

Najavljeni su bili državljani Sirije i Rusije – većinom je riječ o Čečenima, koji s legalnim dokumentima dolaze na hrvatsku granicu – jednostavno zrakoplovom slete u Sarajevo, jer BiH ne slijedi EU vizni režim i nema viza za državljane Rusije, a onda polako, taksijem, do granice. Uz njih, bio je najavljen jedan Afganistanac i jedan Pakistanac. Kako je jedna žena imala infarkt prije nekoliko godina i uzima tablete protiv visokog tlaka, u pratnji je bio liječnik i još jedna osoba. No da bi svi došli u Hrvatsku, Njemačka – gdje isto imaju slobodu kretanja – ih treba pronaći. Kao što se vidjelo u Zagrebu, nisu ih sve ukrcali – u Hrvatsku su uspjeli od 30 najavljenih vratiti samo 11: jednu obitelj – supružnike i dvoje djece, jednu majku i dijete te još petoricu njih. Iz Sirije ih je sedam, dvoje je ruskih državljana, jedna osoba je iz Pakistana, a jedna iz Afganistana. Nitko od njih nije registriran kao osoba koja predstavlja sigurnosnu prijetnju.

Dok su se iskrcavali u Zagrebu, dočekali su ih – Rafali. Slučajnu su baš tada preletjeli nebom iznad njih. No putnici nisu djelovali previše uzbuđeno ni nelagodno.

Neki političari – kao što je saborski zastupnik Damir Biloglav iz stranke DOMiNO, koji je danas rekao da je iz Njemačke najavljen povrata 16 000 ilegalnih migranta ove godine – vrlo lako uzimaju brojke iz različitih izvora i griješe. A brojke nije teško provjeriti – letovi nisu tajna: zrakoplov se vidi na internetskim stranicama koje prate zračni promet, kao što je Flightradar24, pa se može doći i dočekati taj let, a odluka da se on ne objavljuje na zaslonima u zračnoj luci je odluka zračne luke. Kako nam kažu iz MUP-a, oni nemaju ništa protiv da se letovi objavljuju.

Kad je riječ o brojkama, nema govora o 16 tisuća ljudi. Samo iz Njemačke je od 12. ožujka do 31. svibnja najavljeno sedam čarter letova sa 147 vraćenih. Šira statistika kaže da je od 1. siječnja do 11. ožujka iz svih zemalja bilo najavljeno 20 čarter letova s 362 osobe za povrat u Hrvatsku. No tu je zaista stiglo 191 osoba. Od 12. ožujka do 31. svibnja najavljeno je 32 čarter letova s 558 ljudi. I tu se očekuje da će se ponoviti jučerašnji scenarij: neće doći svi jer, po iskustvima, njih 30 do 40 posto ipak uspije pobjeći stranim policijama i izbjeći vraćanje u Hrvatsku, piše Večernji list.

