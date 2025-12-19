RUŠE SE REKORDI
Blagdanska košarica od županije do županije: Razlike su i do nekoliko stotina eura!
Cijena standardne blagdanske prehrambene košarice za četveročlanu obitelj u prosjeku iznosi 342,25 eura.
Pokazuje to istraživanje portala za usporedbu cijena Koliko.HR, provedeno tjedan dana uoči Božića u suradnji s Hrvatskom udrugom za zaštitu potrošača (HUZP).
Najskuplja je Virovitičko-podravska županija s 351,98 eura, a slijede Krapinsko-zagorska (349,88) i Dubrovačko-neretvanska županija (348,61). Najjeftinija je Koprivničko-križevačka županija (330,92), zatim Ličko-senjska (335,20) i Brodsko-posavska (336,84).
Tročlana obitelj za standardnu blagdansku košaricu u prosjeku treba izdvojiti 290,32 eura, najviše u Virovitičko-podravskoj županiji (298,34), a najmanje u Koprivničko-križevačkoj (281,59).
Temeljna blagdanska košarica jeftinija 100 eura
Zbog jeftinijih namirnica i manjih količina, cijena temeljne blagdanske košarice znatno je niža. Nacionalni prosjek za četveročlanu obitelj iznosi 241,97 eura. Najskuplje su Krapinsko-zagorska (246,59) i Istarska županija (245,83) te Grad Zagreb (244,22). Virovitičko-podravska županija pritom je najjeftinija (236,13), a slijede Brodsko-posavska (238,81) i Koprivničko-križevačka županija (239,10).
Tročlana obitelj za temeljnu blagdansku košaricu u prosjeku plaća 204,40 eura, najviše u Krapinsko-zagorskoj županiji (208,41), a najmanje u Virovitičko-podravskoj (200,50).
Bakalar i meso najskuplji
"Cijene mesa i bakalara posljednjih su godina znatno poskupjele blagdanske košarice. Za ilustraciju, suhi bakalar je 2022. koštao oko 37 eura po kilogramu, dok se danas cijena iste klase bakalara kreće od 48 do 60 eura, a najskuplji brendovi prelaze i 70 eura. Tada se popularna čajna kobasica od 330 grama prodavala za 5,30 eura, a sada se u istom maloprodajnom lancu prodaje za 7,39 eura", kaže Siniša Domislović, developer portala Koliko.HR.
"Blagdanska košarica za dobar će dio hrvatskih građana biti znatno skromnija jer su neke cijene doista astronomske. Većina će bakalar vidjeti samo u reklamama, a purica i odojak za mnoge su nedostižni pa će ih morati zamijeniti jeftinijim mesom. Bilo bi lijepo kada bi svi na blagdanski stol mogli staviti ono što žele, no male plaće i mirovine, nažalost, diktirat će jelovnik", komentira Ana Knežević, predsjednica HUZP-a.
Ove košarice spajaju elemente tradicionalne kuhinje s realnim životnim i prehrambenim navikama hrvatskih građana. Standardna košarica donosi bogatiji izbor namirnica, dok se temeljna oslanja na nešto jeftinije zamjene i razumno manje količine, ali zadržava sve ključne elemente svečane blagdanske trpeze.
Što je u standardnoj blagdanskoj košarici?
Badnjak započinje doručkom koji uključuje paštetu od tune, dok je ručak tradicionalno bez mesa, grah salata i bakalar na bijelo. Božićni doručak je obilan, šunka, sir i vrhnje te kuhana jaja. Središnji božićni obrok čine kokošja juha i purica s mlincima uz salatu. Blagdanski stol obogaćen je s dvije butelje kvalitetnog vina, popularnim gaziranim sokom, pivom i prirodnim sokom od jabuke, dok su od kolača predviđeni domaći čupavci i mađarica te konfekcijska mješavina slatkiša.
Nova godina također je obilna. Doručak je jednak božićnom, dok ručak čine goveđa juha, sarma i pire krumpir. Uz to se pripremaju svinjsko pečenje, odojak, i francuska salata. Od slastica su predviđeni domaća orehnjača i industrijski keksi. Ponuda pića, u odnosu na Božić, dodatno se proširuje pjenušcem. Košaricu zaokružuju naresci, čajna kobasica i sir.
Što sadrži temeljna blagdanska košarica?
Umjesto paštete od tune, na Badnjak se doručkuje pašteta od srdele. Umjesto skupog bakalara poslužuje se oslić uz grah salatu. Božićni doručak jednak je onome iz standardne košarice, no ručak uključuje manju puricu s mlincima, kokošju juhu i salatu. Od pića je za Božić predviđena jedna butelja kvalitetnog vina, uz gazirani sok, pivo i sok od jabuke. Slatki dio Božića također je skromniji, domaći čupavci i konfekcijska mješavina slatkiša.
Na Novu godinu temeljna blagdanska košarica za ručak predviđa goveđu juhu, sarmu i pire krumpir. Za razliku od standardne košarice, ovdje nema francuske salate, predviđena je manja količina odojka, a od slastica se nude domaća orehnjača i industrijski keksi. Novogodišnja ponuda pića, uz gazirani sok, pivo i prirodni sok od jabuke, uključuje jednu butelju kvalitetnog vina, ali ne i pjenušac. I u ovoj košarici prisutni su naresci, čajna kobasica i sir.
Kako se računa?
Obje se košarice računaju za dva modela kućanstava, četveročlanu obitelj (majka, otac, sin od 13 i kći od 10 godina) i tročlanu obitelj (majka, otac i kći od 10 godina). Cijene po županijama izračunate su kao prosjek kontinuiranog praćenja maloprodajnih cjenika koje su trgovački lanci dužni svakodnevno objavljivati prema Vladinoj odluci od 2. svibnja 2025. godine. Cijena nacionalne košarice predstavlja prosjek županijskih vrijednosti i najtočniji prikaz troškova blagdanskih prehrambenih košarica.
