Blagdanska košarica od županije do županije: Razlike su i do nekoliko stotina eura!

"Blagdanska košarica za dobar će dio hrvatskih građana biti znatno skromnija jer su neke cijene doista astronomske. Većina će bakalar vidjeti samo u reklamama, a purica i odojak za mnoge su nedostižni pa će ih morati zamijeniti jeftinijim mesom. Bilo bi lijepo kada bi svi na blagdanski stol mogli staviti ono što žele, no male plaće i mirovine, nažalost, diktirat će jelovnik", komentira Ana Knežević, predsjednica HUZP-a.