blagdanska košarica
Mnogi Hrvati blagdansku kupovinu obavljaju u susjedstvu: Provjerili smo isplati li se
Božić je na vratima, a trgovački centri i tržnice danima su puni. Kupuje se i sprema kako ni ove godine na blagdanskom stolu ničega ne bi nedostajalo.
Vidi li se razlika u odnosu na prošlu godinu – kupuju li ljudi manje ili više, upitali smo u jednoj zagrebačkoj trgovini.
"Bome se vidi – manje, manje i to se dosta vidi. Slabije je nego lani. Cijene baš mesa ovdje nisu rasle, ali zelenjava i ostalo – to ide gore", odgovorio je mesar, dok se jedan kupac požalio: "Cijene su previsoke. Pola ljudi ne može kupiti ono što želi. U mojoj božićnoj košarici bit će sarma, janjetina, bakalar za Badnjak i to će me koštati 400 do 500 eura.
Građani se žale – skupo je. Zato smo odlučili provjeriti kakva je situacija preko granice. Otišli smo u Trst i usporedili cijene istih proizvoda iz istog trgovačkog lanca – u Zagrebu i u Italiji.
Obavili smo božićnu kupnju u Trstu i kupili proizvode koji se nalaze gotovo na svakom blagdanskom stolu. Sve nas je to ukupno koštalo 117 eura. Najskuplji je bakalar – u Zagrebu stoji gotovo 74 eura po kilogramu, dok je u Trstu više od 20 eura jeftiniji.
Skuplje je i pjenušavo vino, gotovo četiri puta u odnosu na cijenu u Italiji. Krumpir i čokolada za kuhanje također su povoljniji preko granice. Pureći batak i zabatak u Zagrebu je tek nešto skuplji, dok je pršut jedini proizvod koji je jeftiniji u Hrvatskoj.
Majoneza je jedina namirnica koja u obje zemlje košta – isto. Kad se sve zbroji, jasno je da razlika ipak postoji . Ista blagdanska košarica u Zagrebu skuplja je gotovo 22 eura nego u Trstu, što je nešto manje od 19 posto. Ipak, ministar gospodarstva tvrdi da razlike gotovo da i nema.
Ante Šušnjar, ministar gospodarstva je rekao: "Hrvatska graniči s puno država i ovisi kako gdje. Negdje imamo nešto višu stopu PDV-a pa tu može doći do razlika, ali to su globalni problemi s kojima se i mi moramo nositi."
Iako je razlika poprilična i cijene neprestano rastu čini se da Zagrepčani ipak ne razmišljaju o odlasku preko granice. "Ma ne idem – domaće je domaće. Nije to neka razlika", komentirao je jedan kupac.
Ipak, na parkiralištima u Trstu hrvatske registracije nisu rijetkost – posebno one s Kvarnera i Istre. I dok su i u Italiji cijene rasle, razlika u odnosu na Hrvatsku i dalje postoji. Prema talijanskoj udruzi potrošača Codacons, blagdanske proslave u Italiji ove su godine 9 posto skuplje nego lani, a Talijani će na blagdanski stol potrošiti više od 3 milijarde eura.
Sindikati upozoravaju - cijene košarice rast će dokle god kupujemo. Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, komentirala je: "Ako usporedimo cijene s 2022. godinom – razlike su strahovite. Bakalar je tada bio između 30 i 45 eura, a danas ide i do 75 eura."
Dok potrošnja u Hrvatskoj raste, rastu i cijene. A blagdanski stol, koji bi trebao biti simbol zajedništva i obilja, za mnoge građane postaje – luksuz. I zato se čini da ove godine granica za neke nije prepreka – nego rješenje.
