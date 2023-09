Što se krije iza ulova mlade velike bijele psine kod Rogoznice?

Podijeli :

Morski biolog Petar Kružić gostovao je u Dnevniku N1 televizije, gdje je prokomentirao vijest da su ribari kod Rogoznice ulovili mladu jedinku velike bijele psine (carcharodon carcharias) i potom je prodali iako je riječ o zaštićenoj vrsti.

Kružić ističe da imamo vrlo malo podataka o ovom slučaju. Primijetio je da se radi o vrlo mladoj jedinki morskog psa, gotovo bebi, no ističe da imamo premalo podataka. Spomenuo je i da je posljednji ulov velike bijele psine u Jadranu bio 2003. godine kod Palagruže, kada je ulovljen veći primjerak ženske jedinke.

“Velike bijele psine su stanovnici Mediterana i žive u toplim morima. Hrane se tunama i sredozemnim medvjedicama te općenito tuljanima. Nije ništa čudno što se pojavio tu, on ne zaluta tu, nego samo uđe i izađe. Postoji čak jedna ženka koja se zadržava u sjevernom dijelu Jadrana”, objasnio je Kružić, ističući da je ulov juvenilne jedinke, odnosno mladog primjerka, izuzetno rijedak slučaj.

“To je vrlo, vrlo rijedak slučaj i navodno postoje već upiti stranaca što se tu dogodilo, no premalo podataka imamo. To su strogo zaštićene vrste i kad dođe do ulova, to bi trebalo definitivno javiti institucijama, da oni dođu pokupiti jedinku, da je izmjere, uzmu uzorak za DNK analizu…” kazao je za Dnevnik N1 televizije.

Na pitanje o opasnosti tih životinja za ljude, Kružić napominje da, iako veći dio morskih pasa može biti potencijalno opasan, napadi su vrlo rijetki, uključujući i napade velikih bijelih psina. Posljednji napad zabilježen je 2008. kod Visa, a prije toga bio je 1974. godine.

“Tad je bilo puno više tune i sredozemnih medvjedica u Jadranu, tako da je bilo i puno više morskih pasa. Prije stotinjak godina je bilo normalno svake godine uloviti tri do četiri jedinke kad su se lovile tune i slično”, objašnjava Kružić.

