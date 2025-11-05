Što znači novo pravilo oko naplate parkiranja u Zagrebu? Mnogima će to biti značajna promjena

Za sat vremena parkiranja u prvoj zoni morate izdvojiti 1,70 eura, tjedno će vas to koštati 23,90, a mjesečno 95,60. Na raspolaganju je i godišnja karta, za koju pak valja izdvojiti 1051,20 eura. I nije to malen iznos, no dobrom dijelu vozača ne predstavlja problem, budući da s kartom za prvu zonu imaju "riješeno" parkiranje i u ostatku metropole. Karta za prvu zonu, naime, vrijedi i u svim drugim, a nerijetki tu mogućnost rado koriste. No, kako je jučer najavio gradonačelnik Tomislav Tomašević, od Nove godine stvari više neće funkcionirati po tom principu.