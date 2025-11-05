Što znači novo pravilo oko naplate parkiranja u Zagrebu? Mnogima će to biti značajna promjena

Karta za prvu zonu, naime, vrijedi i u svim drugim, a nerijetki tu mogućnost rado koriste. No, kako je jučer najavio gradonačelnik Tomislav Tomašević, od Nove godine stvari više neće funkcionirati po tom principu.
Za sat vremena parkiranja u prvoj zoni morate izdvojiti 1,70 eura, tjedno će vas to koštati 23,90, a mjesečno 95,60. Na raspolaganju je i godišnja karta, za koju pak valja izdvojiti 1051,20 eura. I nije to malen iznos, no dobrom dijelu vozača ne predstavlja problem, budući da s kartom za prvu zonu imaju "riješeno" parkiranje i u ostatku metropole. Karta za prvu zonu, naime, vrijedi i u svim drugim, a nerijetki tu mogućnost rado koriste. No, kako je jučer najavio gradonačelnik Tomislav Tomašević, od Nove godine stvari više neće funkcionirati po tom principu.
Vrijedit će za tjedne i mjesečne
"Uputio sam u postupak savjetovanja s javnošću prijedlog dokumenta kojim se radi korekcija kod važenja komercijalnih parkirališnih karata. Poznato je da kad kupite kartu za višu zonu, ona vrijedi i za niže. Od 1. siječnja to više neće biti moguće. Ako takav prijedlog bude usvojen, karta će vrijediti samo za zonu za koju je kupljena, ali ne i za niže. To je pravednije. Očekujem da će nova pravila vrijediti od sljedeće godine", izjavio je Tomašević na konferenciji za novinare.
Kako su za Večernji list potvrdili u gradskoj upravi, korekcija će se odnositi ne samo na satne nego i na tjedne te mjesečne karte. Nakon provedenog postupka savjetovanja s javnošću, koji traje 30 dana, dokument će se naći na dnevnom redu Gradske skupštine.
A što će to značiti u praksi? Imate li parkirališnu kartu za prvu zonu, od Nove godine moći ćete je koristiti samo za područje užeg i šireg centra. Kad vozilom prijeđete u drugu zonu, ona će vam prestati vrijediti te ćete morati kupiti novu kartu. Parkiranje u drugoj zoni, podsjetimo, stoji 70 centi za sat vremena, tjedna karta košta 11,90, a mjesečna 47,80 eura. Isto će, naravno, vrijediti i ako idete iz druge u treću parkirališnu zonu. Parkiranje u njoj pak stoji 30 centi na sat, odnosno 4,20 eura tjedno i 17 mjesečno.
To vozačima neće biti veliki šok u slučaju parkiranja na sat ili dva, no za one koji redovito kupuju tjedne i mjesečne karte, posebice u prvoj zoni, korekcija će značiti značajnu promjenu. A ona se, spomenimo još, neće odnositi na četvrtu zonu, odnosno parkirališta poput onog kod bivše tvornice Gredelj te Park & Ride površine na Borongaju, gdje kupljena karta vrijedi samo za tu lokaciju.
Tomašević je nova pravila najavio nepuna dva tjedna nakon prve obljetnice uvođenja blokovskog parkiranja. Stanari koji žive unutar zone naplate, podsjetimo, koriste povlaštene parkirališne karte, a prema modelu koji je na snagu stupio 26. listopada 2024. godine, one vrijede samo za blok u kojemu imaju prijavljeno prebivalište ili boravište. Njime se, kako je ranije navodio Tomašević, nastojao smanjiti broj ljudi koji su povlaštene karte koristili kako bi se po izuzetno povoljnim cijenama mogli parkirati bilo gdje u metropoli. Koliko je model uspješan, dosad nije htio komentirati, no jučer je kazao da je željeni cilj postignut.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
