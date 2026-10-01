Izručena žena koju je Hrvatska 20 godina tražila zbog naručenog ubojstva

Burin piše da bi Ana Pečaver Lesić, nakon provođenja propisane procedure, trebala biti upućena na izdržavanje zatvorske kazne koja joj je izrečena u odsutnosti. Budući da je i njoj suđeno u odsutnosti, moguće je da će zatražiti obnovu postupka i novo suđenje, kao što je učinio i njezin otac. Pečaver Lesić godinama tvrdi da nije kriva.