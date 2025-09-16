Uvode se dva dodatna docjepljivanja za školsku djecu

Ističu da svim roditeljima treba omogućiti pristup provjerenim informacijama bez obzira na stupanj obrazovanja. Na internetu su ponekad lakše dostupne informacije iz neprovjerenih izvora koje mogu izgledati vrlo uvjerljivo, pa je važno da roditelji traže informacije iz relevantnih izvora, a prvenstveno od pedijatara koji imaju njihovu djecu u skrbi te nadležnih epidemiologa, poručuju iz HZJZ-a