Stručnjak o potopima i sušama: "Nova sila je u igri, treba je amortizirati. Nema puno vremena"

"Cjelokupna građevina i arhitektura bazirani su na našim iskustvima s klimom kakva je nekad bila. Ona se sada jako brzo mijenja, a sustavi nisu prilagođeni tome. Postavljeni su po starim standardima, tromi su i skupo je mijenjati ih. A nema puno vremena, treba što prije mijenjati standarde za protoke i retencije, za izgradnju brana, kanala, za postavljanje cijevi... Nova, drugačija sila je ušla u igru i treba je amortizirati", kazao je Grisogono.