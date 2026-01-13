Stručnjak za Bliski istok za N1: "Idući dani su ključni. Prosvjedi mogu uspjeti pod jednim uvjetom"

"Gledamo li u cjelini sve prosvjede u Iranu od 2009. naovamo, koji su se ponavljaju u određenim intervalima, uvijek su to bili prosvjedi za jednu stvar - zbog izborne prevare, prava žena i tako dalje. Uzorak svih tih prosvjeda bio je da se prosvjedovalo bez velike organizacije, više zbog neke tamošnje kulture prosvjedovanja. Uvijek je postojao neki sentiment protiv vlade i sustava i uvijek bi došlo do nasilnog obračunavanja s prosvjednicima pa bi onda u roku od nekoliko tjedana uslijedile neke kozmetičke promjene. Najbolje se to vidjelo pretprošle godine na prosvjedima protiv nošenja vela (hidžaba). Došlo je do represije, a onda odjednom - veo se više ne mora nositi. No time nisu bili riješeni problemi, a vlast je ostala netaknuta", kaže.