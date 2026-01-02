Trump: Ako Iran zapuca na prosvjednike, dolazimo u pomoć. Spremni smo i naoružani

U slučaju da Iran počne pucati i ubijati mirne prosvjednike, SAD će im doći u pomoć, rekao je u petak američki predsjednik Donald Trump.
“Ako Iran zapuca i nasilno ubije mirne prosvjednike, što im je uobičajena praksa, Sjedinjene Američke Države priteći će im u pomoć. Spremni smo i naoružani. Hvala na pozornosti posvećenoj ovom pitanju”, poručio je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Njegova je objava uslijedila nakon smrti nekoliko ljudi u najvećim iranskim prosvjedima u tri godine zbog ekonomske krize, koji su postali nasilni u nekoliko regija.
Sukobi između prosvjednika i snaga sigurnosti predstavljaju značajnu eskalaciju nemira koji su se proširili diljem zemlje otkad su vlasnici trgovina počeli prosvjedovati u nedjelju zbog vladinog upravljanja situacijom nakon naglog pada valute i rapidnog rasta cijena.
Protests continued well into the night inside Iran, as seen here in 1. Isfahan 2. smashing down gates of a governmental building in Fars province and 3. the seizure and burning of a Basij headquarters in Asadabad, Hamadan last night. Most significantly however in 4. Baghmalek,… pic.twitter.com/OVCRfLXwbx— Omid Djalili (@omid9) January 1, 2026
Iransko gospodarstvo godinama se bori s poteškoćama otkad je SAD ponovno uveo sankcije 2018. nakon što se Trump povukao iz međunarodnog nuklearnog sporazuma tijekom svog prvog mandata.
