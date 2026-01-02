Oglas

visoka inflacija

Trump: Ako Iran zapuca na prosvjednike, dolazimo u pomoć. Spremni smo i naoružani

author author
N1 Info , Hina
|
02. sij. 2026. 09:48
iran prosvjedi
Majid Asgaripour/via REUTERS

U slučaju da Iran počne pucati i ubijati mirne prosvjednike, SAD će im doći u pomoć, rekao je u petak američki predsjednik Donald Trump.

Oglas

“Ako Iran zapuca i nasilno ubije mirne prosvjednike, što im je uobičajena praksa, Sjedinjene Američke Države priteći će im u pomoć. Spremni smo i naoružani. Hvala na pozornosti posvećenoj ovom pitanju”, poručio je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Njegova je objava uslijedila nakon smrti nekoliko ljudi u najvećim iranskim prosvjedima u tri godine zbog ekonomske krize, koji su postali nasilni u nekoliko regija.

Sukobi između prosvjednika i snaga sigurnosti predstavljaju značajnu eskalaciju nemira koji su se proširili diljem zemlje otkad su vlasnici trgovina počeli prosvjedovati u nedjelju zbog vladinog upravljanja situacijom nakon naglog pada valute i rapidnog rasta cijena.

Iransko gospodarstvo godinama se bori s poteškoćama otkad je SAD ponovno uveo sankcije 2018. nakon što se Trump povukao iz međunarodnog nuklearnog sporazuma tijekom svog prvog mandata.

Teme
Donald Trump Iran prosvjedi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ