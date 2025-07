"Jasno je da je aktualna izraelska vlada koja je zapravo sastavljena od gangstera i kriminalaca na meti kritika, no mislim da nitko pametan ne bi rekao da je to neki oblik priznavanja Hamasa. Uostalom, priznaje se Palestina, a ne Gaza. Ali ima jako mnogo pitanja na koje nismo dobili odgovore. Mislim da je to previše ishitren korak i on neće donijeti ništa po pitanju poboljšanja stanja u Gazi ili sigurnosti u Izraelu ili šire u regiji", smatra Vedran Obućina.