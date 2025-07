Zagrepčanin odustao od odmora u Hrvatskoj. "Dva su razloga zašto ljetujem vani. Jedan su cijene"

"Na plažu idemo oko pet popodne i ostanemo do devet navečer. E sad, što raditi do tih pet sati popodne? U Hrvatskoj ništa. Tu se samo možeš pržiti. Pa smo odlučili birati lokacije koje su nam dostupne, a na kojima ima puno drugih sadržaja. I na Kreti i na Cipru i na Siciliji izuzetno je puno povijesnih i kulturoloških stvari koje se mogu vidjeti, a ima i puno raznih događanja. To nam se jako svidjelo i to je jedan razlog zašto smo supruga i ja počeli ljetovati vani", ističe Šarec.