Automehaničar otkrio koji je automobil najsigurniji na svijetu: "Razlog je kvaliteta"

"Od 2018. do 2021. godine, stopa smrtnosti kod Volva XC60 bila je toliko niska da je praktički nepostojeća. Govorimo o nula smrtnih slučajeva na milijun registriranih vozila godišnje. To je kao automobilski ekvivalent pronalaska jednoroga koji jaše dugu!", rekli su stručnjaci.Volvo XC60 proglašen je najboljim velikim terencem i automobilom s najboljim ukupnim rezultatima na dodjeli nagrada Euro NCAP Best in Class za sigurnost 2017. godine. Model je postigao punih pet zvjezdica u Euro NCAP ocjeni sigurnosti, s rezultatom od 98 posto za zaštitu odraslih putnika