Sukob nadležnosti EPPO-a i DORH-a? Turudić tvrdi jedno, evo što kaže profesorica prava

Povodom slučaja koje su pokrenuli klubovi zastupnika Možemo i SDP-a o ustavnosti Zakona o primjeni Uredbe o EPPO-u Sud Europske unije je tražio očitovanje Europske komisije. Oni su se očitovali kako se glavni državni odvjetnik ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom, odnosno sudom te da države koje imaju takvo rješenje, u koje spada i Hrvatska, krše Uredbu. Iz Možemo i SDP-a kažu kako je to dokaz da je premijer ranije bio u krivu kada je pokušao opravdati oduzimanje slučaja bivšeg ministra zdravstva EPPO-u prebacivanjem na DORH. Glavni državni odvjetnik tvrdi kako je Komisija stranka u postupku i da treba pričekati konačnu odluku Suda EU, dok predsjednik Sabora tvrdi kako stranka Možemo! "nema pojma".

Povodom slučaja koje su pokrenuli klubovi zastupnika Možemo i SDP-a o ustavnosti Zakona o primjeni Uredbe o EPPO-u Sud Europske unije je tražio očitovanje Europske komisije. Oni su se očitovali kako države koje imaju rješenje prema kojem je glavni državni odvjetnik taj koji odlučuje oko nadležnosti - krše Uredbu i europsko pravo. Dodaju i iduće:

"Članak 267. Ugovora o funkcioniranju Europske unije treba tumačiti na način da se osobe ili tijelo poput glavnog državnog odvjetnika, kad odlučuje o dodjeli nadležnosti u slučaju neslaganja između EPPO-a i nacionalnih tijela kaznenih progona o tome tko treba biti nadležan za provođenje istrage, ne može smatrati 'sudom', budući da nije neovisna treća strana u odnosu na stranke postupka."

Iako je to tek korak prije konačne odluke Suda EU po ovom pitanju iz Možemo! tvrde da je ovo dokaz premijerova nasrtaja na institucije.

Sandra Benčić, saborska zastupnica Možemo! kaže: "U potpunosti je potvrđeno ono što smo i mislili - a to je da se Uredba o EPPO-u u Hrvatskoj primjenjuje na protuzakonit način te je to Europska komisija i explicite u svom očitovanju rekla. Naravno, to još uvijek ne znači da će europski sud donijeti točno takvu odluku ali je ovo vrlo jasan i važan signal."

Iz SDP-a naglašavaju kako je očitovanje Komisije logično.

Tonči Restović, saborski zastupnik SDP-a rekao je: "Mi smo predlagali, podsjetit ću, da takav sukob nadležnosti rješava Visoki kazneni sud a u postupku žalbe Vrhovni sud RH. Međutim imamo što imamo iz razloga što su liliputanci u HDZ-u uvjerili Andreja Plenkovića da je on Luj 14. i onda se on tako i ponaša."

Profesorica na pravnom fakultetu Zlata Đurđević objašnjava kako i ranije nije bilo dvojbe oko toga da glavni državni odvjetnik ne može biti taj koji odlučuje o nadležnosti - ističući slučaj Vilija Beroša.

"Da li je glavni državni odvjetnik sud? Naravno da nije. Da li može odlučivati o vlastitoj stvari? Jer prijedlog se donosio na prijedlog USKOK-a, a USKOK je u okviru samog DORH-a - sama Uredba kaže da tijelo koje odlučuje o sukobu nadležnosti mora moći podnijeti prethodno pitanje Europskom sudu pravde - a to glavni državni odvjetnik ne može jer nije sud."

A ovako je premijer Plenković pravdao oduzimanje predmeta od strane Ureda europskog javnog tužitelja DORH-u u slučaju Geodezija te trenutak kada je DORH u istrazi preduhitrio EPPO u slučaju Mikroskopi - u obje situacije bili su upleteni njegovi ministri.

"Uvijek će odlučivati onaj koji je po zakonu nadležan a po zakonu koji smo donijeli 2017. godine, i to potporom svih saborskih zastupnika, odlučivat će glavni državni odvjetnik", rekao je Plenković 10.12.2024.

"Imati Ured europskog javnog tužitelja ne znači da oni imaju nadležnost za sve!", rekao je 20.11.2024.

Tri dana kasnije, pak, ustvrdio je: "Ako je oštećen državni proračun nije oštećen financijski interes Unije niti europski proračun. Dakle, sama logika kaže kako su za to nadležna nacionalna tijela progona."

Premijer tada nije propustio poslati i poruku glavnoj državnoj tužiteljici Lauri Kovesi - koja se nije slagala s njegovim pogledima: "EPPO u Hrvatskoj postoji radi političke volje moje vlade i parlamentarne većine. Da to nismo htjeli oni ovdje ne bi bili."

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković sada ponavlja raniju premijerovu mantru o tome kako i 14 drugih članica EU ima slično zakonodavstvo te proziva Možemo! za lažnu krizu: "Oni pokušavaju stvoriti neku kriznu situaciju i po tko zna koji puta baciti uvijek odgovornost na hrvatsku stranu iako postoje brojni slučajevi koji su slični kao što ih ima i Hrvatska."

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je da je na tu temu stiglo očitovanje nekih zemalja članica EU, kao i da su se o tome već očitovali DORH i Vlada. Dodao je i kako je Europska komisija stranka u tom postupku: "Mi smo se već očitovali. To je redovna procedura. I kažem, još jedanput ponavljam, neće o tome odlučivati Možemo! niti bilo koja druga politička opcija nego će odlučivati Sud Europske unije."

Turudić smatra kako je praksa po kojoj on nema ovlasti oduzeti slučaj EPPO-u svjesno kršenje domaćih zakona. S druge strane profesorica Đurđević uvjerena je da Sud EU ne može nikako donijeti odluku koja bi bila u suprotnosti s ovim očitovanjem Komisije.