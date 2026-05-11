o izboru ustavnih sudaca
Plenković: "Sokol je rekao da mu je žao, razgovarat ćemo kad se vrati iz Bruxellesa". Spomenuo i Benčić
Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković poručio je u ponedjeljak kako će Sud EU odlučiti o sukobima nadležnosti između DORH-a i Ureda europskog tužitelja (EPPO), dok je Možemo prozvao da skretanjem pozornosti na tu temu žele sakriti svoju opstrukciju izbora ustavnih sudaca.
Plenković je nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a komentirao tvrdnje Možemo! kako je EK potvrdio da se u 'slučaju Beroš' Državno odvjetništvo ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom te da se Uredba o EPPO-u primjenjuje nezakonito.
"Mislio sam da će se oni baviti temom koja je za njih jedina bitna. Bitna je da onemogućuju zajedno sa SDP-om izbor tri suca Ustavnog suda. Riječ je o stranci koja bez argumenata iz čistoga kaprica nastoji onemogućiti funkcioniranje jedne od institucija sukladno sa hrvatskim Ustavom", rekao je predsjednik vlade i HDZ-a.
Benčić je ranije danas na konferenciji za novinare kazala da je stranka Možemo! dobila na uvid mišljenje EK u kojem se, u očitovanju Sudu EU-a, obrazlaže zašto hrvatski zakon koji ovlašćuje glavnog državnog odvjetnika da odlučuje o sukobu nadležnosti nije u skladu s europskom Uredbom o EPPO-u.
Plenković je novinarima rekao kako je SDP bio na putu usuglasiti se s HDZ-om ali "kada su dobili 'mig' svojih partnera (Možemo!)" onda su se povukli iz praktički već prihvaćenih imena o kojima su u Istanbulu razgovarali predsjednik saborskog Odbora za Ustav Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica (HDZ) i SDP-ov potpredsjednik tog Odbora Saša Đujić.
"Promjena je došla kada se Đujić vratio u Zagreb i sada se koprcaju tjednima kako bi se izvukli iz živog blata u kojeg su upali", ocijenio je.
Plenković je kazao da će HDZ i vladajuća koalicija u petak u Hrvatskom saboru glasati da se za predsjednicu Vrhovnog suda izabere Mirta Matić.
Vezano uz Benčić i stav EK, predsjednik HDZ-a rekao je da je 'Benčić sigurno išla čitati i citirati' stajališta Francuske, Nizozemske i Njemačke koja imaju istovjetne zakonske odredbe kao još 14 zemalja unutar EU kakve ima i Hrvatska.
"Neka malo pročitaju i ova druga stajališta pa onda neka komentiraju. O tome ne odlučuje EK, o tome u konačnici odlučuje Sud EU", poručio je. Dodao je i da se do sada pet zemalja očitovalo i po tome imaju isti stav kakav ima i Hrvatska.
Istaknuo je kako je sve u skladu sa zakonom, Ustavom i Uredbom o EPPO-u.
O ubojstvu u Krapini nemam novih saznanja
Predsjednik HDZ-a i Vlade je, upitan o jučerašnjem ubojstvu voditelja kriminalističke policije Policijske uprave krapinsko-zagorske Roberta Grileca u Krapini, rekao kako je sada važno da istraga utvrdi zbog čega se to dogodilo. Dodao je i da o tome nema nekakvih dodatnih i novih saznanja. "To je na tijelima koja provode izvide da kroz određeno vrijeme utvrde postoji li neki uzročno-posljedični razlog", poručio je Plenković. Smatra i da je na temelju jednog slučaja brutalnog ubojstva teško dovoditi generalan zaključak o sigurnosti hrvatskih policajaca.
Na novinarski upit, Plenković je potvrdio kako su se danas na najvišim stranačkim tijelima kratko osvrnuli i na tvrdnje eurozastupnika Tomislava Sokola da mu je supruga opstruirana pri kandidaturi za čelnu poziciju Zajednice žena HDZ-a Zagreba. Naveo je da ih je glavni tajnik Krunoslav Katičić izvijestio o tome, a Sokol je u svom očitovanju rekao da mu je žao te da "nije baš najbolje prenesen i shvaćen". Najavio je i da će sa Sokolom razgovarati kada se vrati iz Bruxellesa.
