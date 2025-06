Šušnjar: do kraja godine ispunit ćemo sve obveze za ulazak u OECD

"Poticaji, zakonski okvir i razvojni alati rezultat su dosljedne politike usmjerene prema ulaganjima koja stvaraju dugoročnu vrijednost", kazao je. Iznio je i podatke kako je od 1993. do danas u Hrvatsku uloženo više od 53,7 milijardi eura stranog kapitala. Samo u posljednjih pet godina uloženo je gotovo 17 milijardi eura. "To su činjenice. To su rezultati koji stoje iza svake političke poruke o stabilnosti i potencijalu", rekao je.