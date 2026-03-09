Šušnjar: Država štiti kućanstva, građane i gospodarstvo

Vlada je u ponedjeljak ponovno uvela regulaciju cijena goriva. Tako će od sutra, pa u iduća dva tjedna benzin eurosuper od sutra pa u idućih 14 dana koštat će 1,50 eura po litri. To je četiri centa više nego sada. Bez vladinih mjera koštao bi 1,55 eura. Eurodizel poskupljuje za sedam centi, na 1,55 eura po litri, a bez vladinih mjera koštao bi 1,72 eura. Sadašnja cijena je 1,48 eura za litru.