Šušnjar: "Iseljeništvo neizostavni dio hrvatske kulture i identiteta"

author
Hina
|
25. lis. 2025. 18:40
16.09.2025., NSK, Zagreb - Odrzana 116. sjednica Vlade Republike Hrvatske. Izjave nakon sjednice. Photo: Marko Prpic/PIXSELL
Marko Prpic/PIXSELL

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar sudjelovao je na devetoj konferenciji Udruge hrvatsko-američkih profesionalaca (ACAP) u Chicagu koja je okupila poduzetnike i znanstvenike, izvijestilo je ministarstvo u subotu.

“Ova konferencija je pokazatelj koliko je hrvatsko iseljeništvo neizostavni dio hrvatske kulture i identiteta", izjavio je Ante Šušnjar

Rekao je da je hrvatska vlada svjesna doprinosa koji su hrvatski iseljenici u SAD-u, ali i diljem svijeta, "dali od prvih dana borbe za hrvatsku neovisnost". 

"Danas to čine i dalje, s istim žarom, kroz transfer znanja, povezivanje poduzetnika i ljubav prema domovini”, dodao je ministar.

U SAD-u živi oko 1,2 milijuna Hrvata i njihovih potomaka pa je to jedna od zemalja s najvećom hrvatskom dijasporom u svijetu. ACAP je mreža od 2500 osoba iz gospodarstva i znanosti uspostavljena 2014. godine kako bi povezala Hrvatsku i SAD.

Program njene konferencije u Chicagu bio je podijeljen u tematske panele s naglaskom na proizvodnju, informatiku, farmaceutiku, brodogradnju i obrambenu industriju. Predstavnici hrvatske vlade govorili su o LNG terminalu na Krku i ulozi Hrvatske u energetskoj sigurnosti Europe.

Razmjena znanja, inovacija i inicijativa

ACAP-ove godišnje konferencije su platforma za razmjenu znanja, inovacija i poslovnih inicijativa.

Ta udruga kroz projekte poput programa mentorstva, suradnje sa sveučilištima u Hrvatskoj i ljetne škole "Domovina" doprinosi jačanju hrvatskog identiteta među mladim Hrvatima u iseljeništvu.

"Zahvaljujući ovakvim inicijativama, ACAP se profilirao kao snažan most između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, potvrđujući da hrvatsko iseljeništvo ostaje vrijedan partner u oblikovanju gospodarske, kulturne i inovacijske budućnosti Hrvatske", priopćilo je ministarstvo.

ACAP Ante Šušnjar Hrvatsko iseljeništvo Hrvatsko-američki odnosi SAD iseljeništvo

