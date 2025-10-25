Šušnjar: "Iseljeništvo neizostavni dio hrvatske kulture i identiteta"

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar sudjelovao je na devetoj konferenciji Udruge hrvatsko-američkih profesionalaca (ACAP) u Chicagu koja je okupila poduzetnike i znanstvenike, izvijestilo je ministarstvo u subotu.
“Ova konferencija je pokazatelj koliko je hrvatsko iseljeništvo neizostavni dio hrvatske kulture i identiteta", izjavio je Ante Šušnjar.
Rekao je da je hrvatska vlada svjesna doprinosa koji su hrvatski iseljenici u SAD-u, ali i diljem svijeta, "dali od prvih dana borbe za hrvatsku neovisnost".
"Danas to čine i dalje, s istim žarom, kroz transfer znanja, povezivanje poduzetnika i ljubav prema domovini”, dodao je ministar.
U SAD-u živi oko 1,2 milijuna Hrvata i njihovih potomaka pa je to jedna od zemalja s najvećom hrvatskom dijasporom u svijetu. ACAP je mreža od 2500 osoba iz gospodarstva i znanosti uspostavljena 2014. godine kako bi povezala Hrvatsku i SAD.
Program njene konferencije u Chicagu bio je podijeljen u tematske panele s naglaskom na proizvodnju, informatiku, farmaceutiku, brodogradnju i obrambenu industriju. Predstavnici hrvatske vlade govorili su o LNG terminalu na Krku i ulozi Hrvatske u energetskoj sigurnosti Europe.
Razmjena znanja, inovacija i inicijativa
ACAP-ove godišnje konferencije su platforma za razmjenu znanja, inovacija i poslovnih inicijativa.
Ta udruga kroz projekte poput programa mentorstva, suradnje sa sveučilištima u Hrvatskoj i ljetne škole "Domovina" doprinosi jačanju hrvatskog identiteta među mladim Hrvatima u iseljeništvu.
"Zahvaljujući ovakvim inicijativama, ACAP se profilirao kao snažan most između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, potvrđujući da hrvatsko iseljeništvo ostaje vrijedan partner u oblikovanju gospodarske, kulturne i inovacijske budućnosti Hrvatske", priopćilo je ministarstvo.
