Šušnjar: Hrvatska doprinosi jačanju transatlantske energetske sigurnosti

Hrvatska je kroz razvoj LNG terminala na Krku i jačanje regionalnih energetskih interkonekcija aktivno doprinijela stvaranju sigurnijih i diverzificiranih opskrbnih pravaca za srednju i jugoistočnu Europu, izjavio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar na panel raspravi posvećenoj budućnosti energetske suradnje između Europe i SAD-a u Pittsburghu.
Šušnjar je u sklopu službenog posjeta SAD-u boravio u Pittsburghu, gdje je sudjelovao na međunarodnom skupu EU–U.S. LNG Cooperation Summit, jednom od ključnih foruma posvećenih transatlantskoj energetskoj suradnji i sigurnosti opskrbe energijom, izvijestili su iz Ministarstva gospodarstva u petak.
Hrvatski ministar sudjelovao je na panel raspravi posvećenoj budućnosti energetske suradnje između Europe i SAD-a, na kojoj se raspravljalo o jačanju energetske sigurnosti, diverzifikaciji opskrbe te ulozi LNG-a i infrastrukturnih projekata u stabilnosti europskog energetskog sustava.
U svom izlaganju ministar je naglasio kako je u posljednjem desetljeću američki LNG postao jedan od ključnih stupova europske energetske sigurnosti, a Hrvatska je kroz razvoj LNG terminala na Krku i jačanje regionalnih energetskih interkonekcija aktivno doprinijela stvaranju sigurnijih i diverzificiranih opskrbnih pravaca za srednju i jugoistočnu Europu.
"Energetska sigurnost danas se gradi kroz partnerstva, tehnologiju i pouzdanu infrastrukturu. Hrvatska aktivno razvija projekte koji jačaju stabilnost opskrbe u srednjoj i jugoistočnoj Europi, a suradnja sa SAD-om i europskim partnerima pritom ima ključnu ulogu. Naš je cilj jačati energetski sustav koji je siguran, diverzificiran i dugoročno održiv", kazao je Šušnjar.
Tijekom boravka u Pittsburghu ministar Šušnjar posjetio je i tvrtku Westinghouse, jednog od vodećih svjetskih tehnoloških lidera u području nuklearne energije, s kojom je razgovarao o mogućnostima daljnje suradnje u razvoju civilnog nuklearnog programa u RH, uključujući tehnologije malih modularnih reaktora (SMR).
Istaknuta je i dugogodišnja uspješna suradnja s tvrtkom Westinghouse kroz rad Nuklearne elektrane Krško, koja predstavlja važan izvor stabilne i niskougljične proizvodnje električne energije, stoji u priopćenju u kojem se dodaje da se ministar susreo i s predstavnicima Hrvatske bratske zajednice (Croatian Fraternal Union).
