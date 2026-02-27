Šušnjar: Hrvatska doprinosi jačanju transatlantske energetske sigurnosti

U svom izlaganju ministar je naglasio kako je u posljednjem desetljeću američki LNG postao jedan od ključnih stupova europske energetske sigurnosti, a Hrvatska je kroz razvoj LNG terminala na Krku i jačanje regionalnih energetskih interkonekcija aktivno doprinijela stvaranju sigurnijih i diverzificiranih opskrbnih pravaca za srednju i jugoistočnu Europu.