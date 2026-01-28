Nuklearka u Hrvatskoj? Nije pitanje hoće li se graditi, nego kada

"Napravio bih razliku između ta dva događaja. U Fukušimi ta je elektrana bila praktički već predviđena za zaustavljanje i nije bilo više ikakvih novih investicija, bila je zapuštena. Tamo se dogodila jedna tehnička greška, a pitanje je jesu li mogli predvidjeti cunami. Što se tiče Černobila, taj tip nuklearke je drugačiji od onoga što se danas prakticira, a prakticiraju se lakovodni reaktori kao u Krškom. U Černobilu se dogodila ljudska greška. Taj reaktor je bio namijenjen za proizvodnju plutonija za vojne svrhe, a usput je korišten i za civilne potrebe. U to vrijeme pristup sigurnosti u Sovjetskom Savezu razlikovao se od onoga na Zapadu", kazao je Čorak.