"REALITY SHOW"
Šušnjar stao u obranu Jandrokovića: Ako Vučiću činjenice ne odgovaraju priči, tim gore po činjenice
U sukob između predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića uključio se i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
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U objavi na platformi X u svom je stilu ismijao lidera susjedne nam države, a s obzirom na rečeno, vjerojatno neće morati dugo čekati na odgovor.
Prenosimo u cijelosti Šušnjarove riječi:
"Gledam ovu današnju raspravu i moram se složiti sa savjetom - svojim kolegama u Hrvatskoj stvarno preporučujem da prate predsjednika Vučića. Pogotovo zadnjih dana.
Volim britanski humor i političke serije, ali znam baciti oko i na dobar reality. A bolji politički reality show teško je pronaći nego što dolazi od susjeda. Kad pomisliš da je scenarij dosegnuo granicu mogućeg, idući dan nova epizoda. I sve se prenosi uživo.
Ipak me u ovoj raspravi iznenadila njegova žestoka američke administracije. Pretpostavljam da predsjednik Vučić misli na američkog veleposlanika Petera Galbraitha (dobronamjeran savjet - ja baš ne bih lagao tako o Amerima)
Već znamo, ako predsjedniku Vučiću činjenice ne odgovaraju priči, tim gore po činjenice. Ali vrijedi ih ipak ponoviti.
Američki veleposlanik Galbraith nije bio na tenku. Bio je na traktoru s obitelji srpskih izbjeglica u blizini Gline.
Vjerojatno su Vučiću nesretni čovjek i njegov traktor bili poznati, sigurno ih se i sjeća. Samo par mjeseci prije im je obećavao da će živjeti u Srbiji pa su jadni ljudi krenuli po svoje obećanje.
P.S. reality je nezgodan žanr. Kamere pamte, koliko god kasnije lagali da nije tako."
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