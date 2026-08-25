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"REALITY SHOW"

Šušnjar stao u obranu Jandrokovića: Ako Vučiću činjenice ne odgovaraju priči, tim gore po činjenice

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N1 Info
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25. kol. 2026. 20:53
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Ante Šušnjar
Zvonimir Barisin/PIXSELL

U sukob između predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića uključio se i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

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U objavi na platformi X u svom je stilu ismijao lidera susjedne nam države, a s obzirom na rečeno, vjerojatno neće morati dugo čekati na odgovor.

Prenosimo u cijelosti Šušnjarove riječi:

"Gledam ovu današnju raspravu i moram se složiti sa savjetom - svojim kolegama u Hrvatskoj stvarno preporučujem da prate predsjednika Vučića. Pogotovo zadnjih dana.

Volim britanski humor i političke serije, ali znam baciti oko i na dobar reality. A bolji politički reality show teško je pronaći nego što dolazi od susjeda. Kad pomisliš da je scenarij dosegnuo granicu mogućeg, idući dan nova epizoda. I sve se prenosi uživo.

Ipak me u ovoj raspravi iznenadila njegova žestoka američke administracije. Pretpostavljam da predsjednik Vučić misli na američkog veleposlanika Petera Galbraitha (dobronamjeran savjet - ja baš ne bih lagao tako o Amerima)

Već znamo, ako predsjedniku Vučiću činjenice ne odgovaraju priči, tim gore po činjenice. Ali vrijedi ih ipak ponoviti.

Američki veleposlanik Galbraith nije bio na tenku. Bio je na traktoru s obitelji srpskih izbjeglica u blizini Gline.

Vjerojatno su Vučiću nesretni čovjek i njegov traktor bili poznati, sigurno ih se i sjeća. Samo par mjeseci prije im je obećavao da će živjeti u Srbiji pa su jadni ljudi krenuli po svoje obećanje.

P.S. reality je nezgodan žanr. Kamere pamte, koliko god kasnije lagali da nije tako."

Teme
aleksandar vučić ante šušnjar gordan jandroković srbija

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