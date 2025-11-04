"Njih dvije su se, uznemirene, odjednom vratile u svlačionu i rekle nam da su unutra ljudi s fantomkama, sakrili su bili donji dio lica, i svi su bili u crnome. Nisu vikali, pričali su jasno, pitali tko je odgovoran za ovo, a onda se obratili Marku Veselinoviću, našem domaćinu iz Srpskog kulturnog društva 'Prosvjeta'. Gospodin Veselinović je te koji su ušli zamolio samo da izađu, jer plaše ljude. Ja sam odmah nazvala našeg direktora obavijestiti ga što se događa, on još nije bio stigao jer je išao parkirati. U međuvremenu, gospodin Marko nam je svima rekao da se priredba otkazuje, i da bi svi trebali napustiti prostor", nastavlja djevojka.