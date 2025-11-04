"došli smo samo plesati"
Folkloraši iz Novog Sada: "Vikali su nam: "Jel' ti se vrti od previše Užičkog kola?"
Članovima novosadskog folklornog udruženja Veliko kolo rekli su da su doživjeli velik strah zbog "ljudi u crnom" koji su prekinuli događaj Dani srpske kulture
"Doći ćemo opet jednog boljeg dana"
"Uplašili smo se, bilo je jako neugodno, ali unatoč svemu, doći ćemo opet jednog boljeg dana, ako nas pozovu, da otplešemo svoje plesove. Mi smo samo zato došli u Split - plesati, kaže mlada djevojka iz novosadskog folklornog udruženja Veliko kolo, koje je trebalo sudjelovati u programu Dana srpske kulture u Splitu no potjerani su iz gradskog prostora, gdje su trebali nastupati.
Ona i direktor Velikog kola Milan Veselinović su za 24sata ispričali što se sinoć događalo u Splitu i kako su to doživjeli. Odmah nakon incidenta su sjeli u kombi i krenuli za Novi Sad, u koji su stigli danas u jutarnjim satima.
"Jako nam je žao što je sve završilo tako. Bili smo skeptični kad smo išli u Split, postojala je bojazan da nešto ne krene u krivom smjeru i baš se to, eto, i dogodilo", izjavila je djevojka uz uvjet anonimnosti.
U Split su stigli u subotu, kaže, i sve je bilo u redu do ponedjeljka. Domaćini su bili ljubazni, sve je teklo u redu.
Dvadesetak ljudi u prostorijama Prosvjete
"Nešto prije 19 sati smo kombijem stigli do mjesta nastupa, direktor je vozio nas osmero - četiri smo djevojke i četiri mladića. Iskrcao nas je ispred zgrade u kojoj smo trebali nastupati, i otišao tražiti parking. Publike još nije bilo, samo mi i ostali izvođači, dvadesetak ljudi ukupno", govori djevojka za 24sata .
"Njih dvije su se, uznemirene, odjednom vratile u svlačionu i rekle nam da su unutra ljudi s fantomkama, sakrili su bili donji dio lica, i svi su bili u crnome. Nisu vikali, pričali su jasno, pitali tko je odgovoran za ovo, a onda se obratili Marku Veselinoviću, našem domaćinu iz Srpskog kulturnog društva 'Prosvjeta'. Gospodin Veselinović je te koji su ušli zamolio samo da izađu, jer plaše ljude. Ja sam odmah nazvala našeg direktora obavijestiti ga što se događa, on još nije bio stigao jer je išao parkirati. U međuvremenu, gospodin Marko nam je svima rekao da se priredba otkazuje, i da bi svi trebali napustiti prostor", nastavlja djevojka.
"Naredili su nam da izađemo, i rekli da konflikta neće biti, ti ljudi u crnom. Izađite, ništa se neće dogoditi, govorili su. Domaćini iz Prosvjete su bili smireni, i učinili su da se osjećamo sigurno. Brzinski smo spakirali svoje stvari, i izašli iz zgrade. Bilo je to jako nelagodno. U prolazu su nam svi ti ljudi, u crnome, svašta dovikivali. Kolegi koji ima brkove dobacivali su: Brko, tu si došao igrati, a kolegici koja se spotaknula su povikali: Jel ti se to zavrtilo u glavi od previše Užičkog kola, i takve stvari", nastavlja Novosađanka.
"Šutke smo otišli"
"Nismo ništa odgovarali na te provokacije, šutke smo otišli. Nitko nas nije pratio. Ja sam cijelo vrijeme bila na liniji s inspektoricom iz vaše policije, bila je jako draga i ljubazna, surađivali smo svi s policijom. Naš je direktor došao po nas, policija nas je otpratila do apartmana u kojima smo bili, spakirali smo se i odmah napustili Split", govori djevojka.
"Bez obzira na sve, Split će nam ostati u lijepom sjećanju. Vratit ćemo se otplesati ako nas pozovu", kaže djevojka. Roditelji su, kaže, sretni što su se vratili živi i zdravi.
