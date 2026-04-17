Neslužbeno

Sutra bi se konačno trebao otvoriti podvožnjak kod Vjesnika? Evo detalja

N1 Info
17. tra. 2026. 13:40
23.11.2025., Zagreb - Radovi na prosirenju ceste zbog pozara Vjesnika. Photo: Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL

Podvožnjak na Slavonskoj aveniji sutra se, kako doznaje Večernji list, konačno otvara za promet.

Prema neslužbenim informacijama Večernjeg lista, završni radovi su pri kraju, a jedna od najfrekventnijih prometnica u Zagrebu bit će puštena u punom profilu. Upravo se završava asfaltiranje, rano ujutro kreće se s iscrtavanjem prometnih linija, a radnicima na terenu rečeno je da bi sutra posao trebao biti - dovršen. 

Nakon požara Vjesnika prije četiri mjeseca, podsjetimo, podvožnjak je iz sigurnosnih razloga zatvoren, a tek prije nekoliko dana iz Ministarstva graditeljstva stiglo je zeleno svjetlo da je situacija na gradilištu kod nebodera konačno sigurna za njegovo puštanje u promet. Djelatnici Zagrebačkih cesta tijekom tjedna radili su na asfaltiranju podvožnjaka, ali to je samo dio posla. Kako je objasnio Marko Velzek, zamjenik pročelnika u Gradskom uredu za promet, potrebno je i ponovno uspostaviti staru regulaciju prometa, odnosno ukloniti premosnicu koja je služila kao privremeno prometno rješenje. 

"Treba demontirati montažne rubnjake, reprogramirati pet semaforskih raskrižja, ukloniti linije signalizacije koje vode promet u obilazne pravce. To se planira u nekim etapama. Prvi korak je asfaltiranje, a onda se treba demontirati i premosnica jer promet ne može funkcionirati s oboje u funkciji u isto vrijeme. Treba vratiti i lijeve skretače, ima tu jako mnogo posla. Ova regulacija nije postavljena preko noći", poručio je nedavno Velzek. Riječ je, inače, o podvožnjaku kojim dnevno prolazi od 90 do 100 tisuća vozila u oba smjera. 

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
