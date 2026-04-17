Sutra bi se konačno trebao otvoriti podvožnjak kod Vjesnika? Evo detalja

Nakon požara Vjesnika prije četiri mjeseca, podsjetimo, podvožnjak je iz sigurnosnih razloga zatvoren, a tek prije nekoliko dana iz Ministarstva graditeljstva stiglo je zeleno svjetlo da je situacija na gradilištu kod nebodera konačno sigurna za njegovo puštanje u promet. Djelatnici Zagrebačkih cesta tijekom tjedna radili su na asfaltiranju podvožnjaka, ali to je samo dio posla. Kako je objasnio Marko Velzek, zamjenik pročelnika u Gradskom uredu za promet, potrebno je i ponovno uspostaviti staru regulaciju prometa, odnosno ukloniti premosnicu koja je služila kao privremeno prometno rješenje.