FOTO / Olakšanje za vozače, kod Vjesnika se opet može voziti, Slavonska je otvorena u oba smjera

Kako je ranije najavljeno, Grad Zagreb dovršio je radove na izgradnji privremene premosnice na Slavonskoj aveniji, u blizini zgrade Vjesnika.
Premosnica je jutros u sedam puštena u promet, zajedno s novim privremenim prometnim rješenjem. Time je ponovno omogućen dvosmjerni promet u dvije trake, u oba smjera, istok-zapad i zapad-istok, koji će ostati na snazi do ponovnog otvaranja podvožnjaka Slavonska-Savska.
Ovim rješenjem prometna protočnost vraća se na otprilike dvije trećine kapaciteta koji je postojao prije požara u neboderu Vjesnik, i to u oba smjera.
Iz Grada ističu da je ubrzana realizacija rezultat koordiniranog rada svih gradskih službi i Policijske uprave zagrebačke. U sklopu radova izgrađeno je oko 3000 kvadrata nove prometnice, postavljeno je više od sto novih prometnih znakova i oznaka, ugrađeno oko 300 metara montažnih rubnjaka radi veće sigurnosti i jasnog razgraničenja traka, a tri raskrižja dobila su nove signalne planove kako bi se poboljšala protočnost. Uz to, iscrtano je oko pet kilometara linija za usmjeravanje prometa koje čine dio privremene regulacije.
Prema novom privremenom režimu, vozila iz oba smjera voze po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije. Kako bi se održala što bolja protočnost u smjeru istok–zapad, na raskrižju kod Vjesnika privremeno nije dopušteno skretanje ulijevo.
Zbog toga su prilagođena raskrižja Slavonska - Marohnićeva, Marohnićeva - Prisavlje, Prisavlje - Savska te dio Zagrebačke avenije istočno od Nehajske, a promijenjen je i rad semafora u široj zoni.
Vozačima osobnih vozila preporučuje se korištenje navigacijskih aplikacija te povećana pozornost na privremenu signalizaciju i postavljene prometne znakove.
Dodatne informacije o novoj privremenoj regulaciji prometa oko nebodera Vjesnik dostupne su na stranici regulacije.zagreb.hr.
