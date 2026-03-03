Kako bi Trumpov rat protiv Irana mogao uspjeti - ali i katastrofalno poći po zlu

Nova CNN-ova anketa u ponedjeljak pokazala je da gotovo šest od deset Amerikanaca ne odobrava Trumpovu odluku o vojnoj akciji protiv Irana. Iako ga većina republikanaca podupire, to bi se moglo promijeniti u slučaju dodatne krize — primjerice ako naftni šok potakne domaću inflaciju. Predsjednikova odluka da ne zatraži odobrenje Kongresa za sukob, kao i njegovo odbijanje da ga detaljnije objasni, mogli bi mu se obiti o glavu.