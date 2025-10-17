Pola Europe priprema se za rat, vidi se po brošurama za građane. Neke države objavile su čitave 'knjižurne'

Članice EU-a različito su reagirale na poziv Europske komisije i različito shvatile moguće prijetnje. Štoviše, neke poput Njemačke shvatile su je vrlo ozbiljno, čak dramatično. Pa je, primjerice, njemački Ured za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama nedavno revidirao svoju brošuru "Priprema za krize i katastrofe" dodavši rečenicu koja kaže da se "čak ni rat više ne čini nemogućim kao što je bio prije nekoliko godina".