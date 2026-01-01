Oglas

nakon stravične nesreće

Švicarska traži pomoć, Hrvatska odgovorila: "Ponudili smo zbrinuti pacijente, ali postoji problem"

author
N1 Info
|
01. sij. 2026. 21:01
2026-01-01T133107Z_1094757380_RC2ASIATAOIY_RTRMADP_3_SWITZERLAND-BLAST.JPG
Denis Balibouse/REUTERS / Denis Balibouse

Iz Švicarske je stigao apel za pomoć nakon tragedije u kojoj je život izgubilo najmanje 40 ljudi, a oko 100 ih je ozlijeđeno.

Oglas

Nakon stravične tragedije na švicarskom skijalištu Crans-Montana, zemlja je zatražila pomoć Europske unije preko mehanizma za civilnu zaštitu.

Hrvatska je odmah ponudila svoju pomoć u zbrinjavanju stradalih osoba.

"Švicarska je danas poslijepodne zatražila pomoć u zbrinjavanju oko 100 ozlijeđenih osoba. Hrvatska vlada je ponudila pomoć u zbrinjavanju 10 pacijenata. Sada čekamo odluku Švicarske, odnosno hoće li prihvatiti pomoć ili ne, a onda se ide u organizaciju prijevoza i ostalog", objasnio je pomoćnik ravnatelja Civilne zaštite Davor Spevec za Dnevnik Nove TV.

Kako kaže, Švicarska nema određeni rok u kojem mora donijeti odluku, ali se ona očekuje kroz večer.

"Mi smo njima poprilično daleko, tako da ćemo vidjeti što će odlučiti. Poprilično je teško tako transportirati ozlijeđene", nadodao je.

Teme
požar Švicarska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ