Švicarska traži pomoć, Hrvatska odgovorila: "Ponudili smo zbrinuti pacijente, ali postoji problem"

Iz Švicarske je stigao apel za pomoć nakon tragedije u kojoj je život izgubilo najmanje 40 ljudi, a oko 100 ih je ozlijeđeno.
Nakon stravične tragedije na švicarskom skijalištu Crans-Montana, zemlja je zatražila pomoć Europske unije preko mehanizma za civilnu zaštitu.
Hrvatska je odmah ponudila svoju pomoć u zbrinjavanju stradalih osoba.
"Švicarska je danas poslijepodne zatražila pomoć u zbrinjavanju oko 100 ozlijeđenih osoba. Hrvatska vlada je ponudila pomoć u zbrinjavanju 10 pacijenata. Sada čekamo odluku Švicarske, odnosno hoće li prihvatiti pomoć ili ne, a onda se ide u organizaciju prijevoza i ostalog", objasnio je pomoćnik ravnatelja Civilne zaštite Davor Spevec za Dnevnik Nove TV.
Kako kaže, Švicarska nema određeni rok u kojem mora donijeti odluku, ali se ona očekuje kroz večer.
"Mi smo njima poprilično daleko, tako da ćemo vidjeti što će odlučiti. Poprilično je teško tako transportirati ozlijeđene", nadodao je.
