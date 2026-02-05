Svjetioničar s Palagruže: Ne znam što se događa s vremenom, naši stari su govorili "Kandelora zima fora", sad to više ne vrijedi

Koliko snažno i koliko intenzivno jugo može biti, malo tko u Hrvatskoj zna bolje od našeg Vojislava Šaina, svjetioničara na Palagruži gdje su jučer valovi dosezali i 8 metara.
Nevrijeme ga, kaže, nije iznenadilo.
"Jugo nije brz vjetar, jugo ide polako. Samo treba pratiti prognozu, onda su ljudi sigurni i mogu se pripremiti. Nije to sjeverni vjetar da krene brzo, ali treba pratiti prognozu. Tako je bilo s ovim nevremenom. Znalo se da će biti loše vrijeme, da ide po jugu i da će jačati.", govori nam.
"Ja sam pretpostavio to jer vidio sam tu malu Palagružu koju vi imate na snimci, to sam snimio jučer preko dana", kaže.
Ovo se rijetko događa
Ovo se rijetko događa, nastavlja svjetioničar. "Rijetko budu ovako ekstremno jaki udari vjetra. Događa se se u četvrtom mjesecu i tamo pred kraj 12. mjeseca. Evo sad se dogodilo u veljači. Kad sam bio mali sjećam se da su veljače bile poznate po osekama, ogromne oseke i mirno more. Sve se polako mijenja", kaže Šain.
"Stari su govorili "Kandelora (2. veljače, op.a.) zima fora" znači zima je gotova. A tada su bile oseke, ogromne oseke su se stvarale na Jadranu. Nasuprot ovoga sad kad se stvaraju plime. Ne znam što se događa, ali ili mi na brzinu starimo ili se ovo sve oko nas brzo mijenja", kaže nam svjetioničar na Palagruži.
