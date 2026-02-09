PREVRTLJIVA VELJAČa
Najprije stižu južina i obilna kiša, a zatim naglo zahlađenje sa snijegom!
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, ima mjestimice kiše i u unutrašnjosti zemlje i duž Jadrana, uglavnom na području Dalmacije. Ponegdje ima i magle. U nastavku ponedjeljka bit će oborine, češće ipak u zapadnim predjelima unutrašnjosti i duž Jadrana. U gorju može biti snijega.
Utorak će donijeti i sunčana razdoblja, no mjestimice i kišu, no uglavnom duž Jadrana i uz Jadran. Prema večeri će jačati jugo, kao uvod u novo jače pogoršanje.
Srijeda će donijeti kišu i pljuskove diljem zemlje, mjestimice duž Jadrana i uz Jadran može biti izraženije oborine, također, može i zagrmjeti. Jugo će biti jako i olujno.
I tijekom četvrtka će u većini krajeva biti kiše i pljuskova, mjestimice izraženijih duž Jadrana i uz Jadran, moguće s grmljavinom.
U petak će još tijekom prijepodneva biti česta oborina, no poslijepodne će se prorijediti u većini krajeva.
Za vikend nestabilno, osjetno hladnije, uz vjetar sjevernog smjera, na moru jaku i olujnu buru.
U noći na nedjelju izgledan je snijeg, najprije u gorju, no moguće i u nizinama, tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali.
