Najprije stižu južina i obilna kiša, a zatim naglo zahlađenje sa snijegom!

Pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, ima mjestimice kiše i u unutrašnjosti zemlje i duž Jadrana, uglavnom na području Dalmacije. Ponegdje ima i magle. U nastavku ponedjeljka bit će oborine, češće ipak u zapadnim predjelima unutrašnjosti i duž Jadrana. U gorju može biti snijega.