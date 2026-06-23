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Svjetsko prvenstvo 2026.

Ključna utakmica za Vatrene: Nogometna groznica diljem Hrvatske, evo kako se pripremaju navijači

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N1 Info
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23. lip. 2026. 09:00
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09:29
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17.06.2026, Zagreb - Navijačka atmosfera i pracenje utakmice izmedju Hrvatske i Engleske na sredisnjem trgu u Zagrebu  Photo: Neva Zagnec/PIXSELL
Neva Zagnec/PIXSELL

Hrvatska večeras u 1:00 sat ujutro po srednjoeuropskom vremenu igra ključnu utakmicu drugog kola Svjetskog prvenstva protiv Paname, a uoči dvoboja na svakom se koraku osjeća nogometna euforija.

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17.06.2026, Zagreb - Navijačka atmosfera i pracenje utakmice izmedju Hrvatske i Engleske na sredisnjem trgu u Zagrebu  Photo: Neva Zagnec/PIXSELL
Neva Zagnec/PIXSELL
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5 Objava

09:29

prije 0 min.

Englezi o Modriću: "Jedna riječ najbolje opisuje koliko znači Hrvatima"

Uoči ključne utakmice drugog kola Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Paname, novinari portala GOAL proveli su anketu među hrvatskim navijačima na ulicama domaćina Mundijala.

Tema je bio kapetan Vatrenih Luka Modrić, a emotivni odgovori navijača najbolje oslikavaju status koji 40-godišnji veznjak uživa u domovini.

Više čitajte OVDJE.

08:57

prije 32 min.

Evo do kada će večeras raditi zagrebački kafići

Uoči utakmice Hrvatske i Paname koja se igra u Torontu u noći s utorka na srijedu u 1:00 sat ujutro po hrvatskom vremenu, iz Grada Zagreba smo doznali do kada će raditi ugostiteljski objekti u glavnom gradu.

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08:56

prije 33 min.

Ovako se hrvatski navijači zagrijavaju za Panamu

U organizaciji Kanadsko-hrvatske gospodarske komore, u Torontu je službeno otvorena 'Hrvatska kuća' (Croatia House), središnje logističko i društveno mjesto okupljanja hrvatske zajednice i navijača tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Svečanom otvorenju prisustvovalo je više od tisuću posjetitelja, dok se na sam dan utakmice drugog kola skupine L između Hrvatske i Paname na prostoru u neposrednoj blizini stadiona očekuje između pet i šest tisuća navijača.

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08:55

prije 34 min.

Veliki udarac za Panamu: Najbolji igrač sigurno propušta Hrvatsku!

Hrvatska nogometna reprezentacija dobila je važnu vijest iz tabora svog sljedećeg suparnika na Svjetskom prvenstvu.

Reprezentacija Paname u ključni dvoboj protiv Vatrenih ulazi drastično oslabljena jer je definitivno potvrđeno da će utakmicu propustiti njihov ključni veznjak i prva zvijezda momčadi, Adalberto Carrasquilla.

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08:54

prije 35 min.

Promjene u sastavu: Evo tko će igrati za Hrvatsku protiv Paname

Zlatko Dalić je u najavi utakmice rekao kako je već odlučio s kojih 11 će Hrvatska igrati protiv Paname, a evo o kojim imenima je riječ.

Hrvatska večeras u 1:00 sat ujutro po srednjoeuropskom vremenu igra ključnu utakmicu drugog kola Svjetskog prvenstva protiv Paname.

Izbornik Zlatko Dalić odlučio se za promjenu taktičkog sustava te će umjesto tri stopera zaigrati u formaciji 4-2-3-1, što znači da iz početnog sastava ispada Luka Vušković, piše Večernji list.

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Teme
hrvatska nogometna euforija panama sp 2026 sp 2026. svjetsko prvenstvo 2026.

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