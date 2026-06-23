Ključna utakmica za Vatrene: Nogometna groznica diljem Hrvatske, evo kako se pripremaju navijači

Zlatko Dalić je u najavi utakmice rekao kako je već odlučio s kojih 11 će Hrvatska igrati protiv Paname, a evo o kojim imenima je riječ.

Hrvatska večeras u 1:00 sat ujutro po srednjoeuropskom vremenu igra ključnu utakmicu drugog kola Svjetskog prvenstva protiv Paname.

Izbornik Zlatko Dalić odlučio se za promjenu taktičkog sustava te će umjesto tri stopera zaigrati u formaciji 4-2-3-1, što znači da iz početnog sastava ispada Luka Vušković, piše Večernji list.

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