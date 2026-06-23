Svjetsko prvenstvo 2026.
Ključna utakmica za Vatrene: Nogometna groznica diljem Hrvatske, evo kako se pripremaju navijači
Hrvatska večeras u 1:00 sat ujutro po srednjoeuropskom vremenu igra ključnu utakmicu drugog kola Svjetskog prvenstva protiv Paname, a uoči dvoboja na svakom se koraku osjeća nogometna euforija.
5 Objava
09:29
prije 0 min.
Englezi o Modriću: "Jedna riječ najbolje opisuje koliko znači Hrvatima"
Uoči ključne utakmice drugog kola Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Paname, novinari portala GOAL proveli su anketu među hrvatskim navijačima na ulicama domaćina Mundijala.
Tema je bio kapetan Vatrenih Luka Modrić, a emotivni odgovori navijača najbolje oslikavaju status koji 40-godišnji veznjak uživa u domovini.
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08:57
prije 32 min.
Evo do kada će večeras raditi zagrebački kafići
Uoči utakmice Hrvatske i Paname koja se igra u Torontu u noći s utorka na srijedu u 1:00 sat ujutro po hrvatskom vremenu, iz Grada Zagreba smo doznali do kada će raditi ugostiteljski objekti u glavnom gradu.
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08:56
prije 33 min.
Ovako se hrvatski navijači zagrijavaju za Panamu
U organizaciji Kanadsko-hrvatske gospodarske komore, u Torontu je službeno otvorena 'Hrvatska kuća' (Croatia House), središnje logističko i društveno mjesto okupljanja hrvatske zajednice i navijača tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine.
Svečanom otvorenju prisustvovalo je više od tisuću posjetitelja, dok se na sam dan utakmice drugog kola skupine L između Hrvatske i Paname na prostoru u neposrednoj blizini stadiona očekuje između pet i šest tisuća navijača.
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08:55
prije 34 min.
Veliki udarac za Panamu: Najbolji igrač sigurno propušta Hrvatsku!
Hrvatska nogometna reprezentacija dobila je važnu vijest iz tabora svog sljedećeg suparnika na Svjetskom prvenstvu.
Reprezentacija Paname u ključni dvoboj protiv Vatrenih ulazi drastično oslabljena jer je definitivno potvrđeno da će utakmicu propustiti njihov ključni veznjak i prva zvijezda momčadi, Adalberto Carrasquilla.
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08:54
prije 35 min.
Promjene u sastavu: Evo tko će igrati za Hrvatsku protiv Paname
Zlatko Dalić je u najavi utakmice rekao kako je već odlučio s kojih 11 će Hrvatska igrati protiv Paname, a evo o kojim imenima je riječ.
Hrvatska večeras u 1:00 sat ujutro po srednjoeuropskom vremenu igra ključnu utakmicu drugog kola Svjetskog prvenstva protiv Paname.
Izbornik Zlatko Dalić odlučio se za promjenu taktičkog sustava te će umjesto tri stopera zaigrati u formaciji 4-2-3-1, što znači da iz početnog sastava ispada Luka Vušković, piše Večernji list.
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