Thompsonov tim sazvao izvanrednu presicu

Tim Marka Perkovića Thompsona zbog nedavnih događanja sazvao je za danas izvanrednu presicu za novinare.
Kako navode u objavi, na konferenciji za medije menadžment će se osvrnuti na aktualne teme vezane uz rad i daljnje profesionalne aktivnosti Marka Perkovića Thompsona.
Inače, najava njegovog koncerta 27. prosinca na rasporedu događanja u Areni Zagreb pojavio se tek jutros, nakon napisa medija da ga ondje nema.
Podsjetimo, već tjednima traje prepirka Thompsona i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića oko koncerta 28. prosinca u Areni koji Grad pjevaču nije dopustio, a nakon odluke Gradske skupštine o zabrani korištenja ustaškog pozdrava Za dom spremni u gradskim prostorima.
Pjevač je sinoć zaprijetio Tomaševiću povlačenjem "puno radikalnijih poteza koji mu se neće svidjeti".
"Danas prijepodne zagrebački gradonačelnik je potvrdio svoju odluku da mi ne dopušta održavanje koncerta 28. prosinca u zagrebačkoj Areni. Naglasio je da je to isključivo njegova odluka. Ta njegova odluka bez ikakvog razumnog pravno utemeljenog objašnjenja je u maniri šerifa s divljeg zapada. Zapravo, ovdje se radi o napadu na pravni poredak RH od strane gradonačelnika Zagreba jer ne poštuje odluke hrvatskih sudova.
"Hrvatski veterani, a među njima i ja..."
Hrvatski veterani, a među njima i ja, borili su se za pravnu, neovisnu RH i na svaki napad na njen pravni poredak će znati odgovoriti.
Još jednom gradonačelnika Zagreba pozivam na razum, smirivanje tenzija i poštivanje pravnog poretka RH.
U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti", objavio je sinoć Thompson.
Thompson je poruku Tomaševiću objavio i krajem prošloga tjedna.
Thompson: "Neće meni sekta odrediti što smijem, a što ne smijem"
"Ja njemu ovim putem poručujem da ću 27. prosinca u Zagrebu u Areni s ponosom pjevati pjesmu 'Bojna Čavoglave'. Onako kako smo je pjevali od 1991. do danas. Želim napomenutim svima onima koji ne znaju, ja sam 1991. bio pripadnik Zbora narodne garde, a i pripadnik HOS-a koji je u svom znaku imao pozdrav 'Za dom spremni'.
Pod tim znakom sam skladao pjesmu 'Bojna Čavoglave', pod tim znakom sam se borio i pod tim znakom sam bio spreman umrijeti za Hrvatsku, a i danas sam. U javnosti se s razlogom raspravlja o njihovom protuzakonitom divljaštvu i sektaškom ponašanja. Ja ne pristajem da mi neka sekta određuje što smijem, a što ne smijem", napisao je.
Jučer mu je odgovorio Tomašević.
Tomašević: Ne spuštam se na razinu uvreda
Na redovitoj press konferenciji, na novinarko pitanje o Thompsonovoj izjavi kako je stranka Možemo! sekta, Tomašević je kazao kako se ne misli spuštati na razinu uvreda te je ponovio da koncerta 28. prosinca neće biti. "Još prije mjesec dana sam donio odluku i toga se držimo", kazao je.
