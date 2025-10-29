Oglas

USPJEŠNO UNIŠTENA

Tijekom obnove krovišta stadiona na Poljudu pronađena mina iz Domovinskog rata

Hina
29. lis. 2025. 20:06
Poljud
Ivo Cagalj/PIXSELL/Ilustracija

​Djelatnici splitske Regionalne protueksplozijske jedinice uspješno su uništili tromblonsku minu koju su prilikom obnove krovišta stadiona na Poljudu pronašli alpinisti, doznaje se u policiji.

Policija je dobila dojavu da je tijekom građevinskih radova na krovištu ​stadiona Poljud uočeno vojno​-formacijsko sredstvo, poznatije kao tromblonska mina.

Nakon dojave na teren je odmah izašla Regionalna protueksplozijska jedinica Split čiji su pripadnici minu uklonili s krovišta.

Napravu nije bilo moguće transportirati pa je uništena u kontroliranoj eksploziji, doznaje se u policiji.

U cijelom procesu u niti jednom trenutku nije bilo ugroze za ljude, a nije nastupila ni materijalna šteta.

Po pisanju medija riječ je o mini zaostaloj iz Domovinskog rata.

Krovište stadiona na Poljudu oštećeno je početkom srpnja u olujnoj buri kad je jak vjetar iščupao stotinjak ploča leksana. U samo nekoliko minuta trajno su oštećeni dijelovi krovišta, a na jednom dijelu je iščupan dio krova.

mina poljud

