Tijekom obnove krovišta stadiona na Poljudu pronađena mina iz Domovinskog rata

Djelatnici splitske Regionalne protueksplozijske jedinice uspješno su uništili tromblonsku minu koju su prilikom obnove krovišta stadiona na Poljudu pronašli alpinisti, doznaje se u policiji.
Policija je dobila dojavu da je tijekom građevinskih radova na krovištu stadiona Poljud uočeno vojno-formacijsko sredstvo, poznatije kao tromblonska mina.
Nakon dojave na teren je odmah izašla Regionalna protueksplozijska jedinica Split čiji su pripadnici minu uklonili s krovišta.
Napravu nije bilo moguće transportirati pa je uništena u kontroliranoj eksploziji, doznaje se u policiji.
U cijelom procesu u niti jednom trenutku nije bilo ugroze za ljude, a nije nastupila ni materijalna šteta.
Po pisanju medija riječ je o mini zaostaloj iz Domovinskog rata.
Krovište stadiona na Poljudu oštećeno je početkom srpnja u olujnoj buri kad je jak vjetar iščupao stotinjak ploča leksana. U samo nekoliko minuta trajno su oštećeni dijelovi krovišta, a na jednom dijelu je iščupan dio krova.
