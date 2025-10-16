Oglas

Policija utvrđuje okolnosti

Incident na Poljudu: Dvoje djece završilo u bolnici nakon isparavanja kemikalija u bazenima

N1 Info , Hina
16. lis. 2025. 11:10
13.10.2022., Split - Klinicki bolnicki centar Split. Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL
Miroslav Lelas/PIXSELL

Splitska policija utvrđuje pod kojim je okolnostima došlo do isparavanja kemikalija na bazenima u Poljudu, odakle je u četvrtak oko 10 sati u splitsku bolnicu hospitalizirano dvoje djece.

Na Klinici za dječje bolesti KBC-a Split doznaje se da je hospitalizirano dvoje djece u dobi od osam i 12 godina.

Prema neslužbenim podacima djeca su bila na treningu kada im je odjednom pozlilo, a u to vrijeme je na bazenima bio veliki broj djece. 

"Na Klinici za dječje bolesti KBC-a Split hospitalizirano je dvoje djece, u dobi od 12 i 8 godina, zbog nadražajnog učinka prilikom izloženosti plinu te respiratornih poteškoća. U tijeku je medicinska obrada", kazali su u bolnici.

Ravnatelj Javne ustanove Športski objekti​ Gordon Cerjan rekao je da u bazenu nije bilo neželjene tekućine nego je do problema došlo prilikom ispiranja crijeva.

Objasnio je kako je do incidenta došlo prilikom dopremanja klora i tekućine za snižavanje pH vode.

​Rekao je kako je da se intenzivan miris proširio ventilacijskim sustavom do ostalih prostorija i bazena​ zbog čega su sve evakuirali i provjetrili bazene.

