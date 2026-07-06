Hrvatska država ignorira stvarnost: Mladi muškarac simbol je nacije koju na plećima nosi starija žena

Istinski reprezent našeg društva nije mladi muškarac već umorna, nevidljiva, starija žena koja na svojim leđima, kroz neplaćeni rad skrbi, potplaćeni rad u uslužnom sektoru i održavanje obiteljske kohezije, drži funkcionalnost cijelog sustava. To što država realnu sliku odbija vidjeti i vrednovati, dok se istovremeno licemjerno užasava nad padom nataliteta, konačni je pokazatelj sustavne sljepoće društva koje proždire samo sebe, diveći se lažnoj slici u ogledalu“, zaključila je Bobić.