Plaće žena u EU su 12 posto niže od muških, a mirovine su za čak 25 posto manje

Kao "veliki korak” pohvalio je usvajanje Direktive o transparentnosti plaća, pa pozvao na njezinu punu implementaciju u nacionalna zakonodavstva. Riječ je o mjeri protiv diskriminacije u pogledu plaća prema kojoj će europske tvrtke morati objavljivati podatke o plaćama i poduzeti korake ako je u njima evidentirana rodna razlika u plaćama veća od 5 posto, stoji na stranicama Vijeća Europske unije. Države članice moraju implementirati tu Direktivu do sredine ove godine.