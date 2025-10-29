Tomašević: Cijene zagrebačkih vrtića neće rasti, neki će plaćati i manje

"Drago mi je da mogu reći da ni dalje cijene zagrebačkih vrtića neće rasti. Cenzuse opet dižemo, za 10 posto, što znači da roditelji kojima su prihodi porasli do 10 posto vrtić plaćaju jednako kao i dosad, dok će oni čiji su prihodi ostali isti ili rasli manje, u nekim slučajevima plaćati i manje“, poručio je Tomašević.