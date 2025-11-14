Tomašević donio odluku o izvođaču za izradu projekta uklanjanja stadiona Maksimir

"Stadioni su simbol velikih gradova. Investirali smo dvije milijarde eura u obnovu Grada Zagreba od potresa. I stadion Maksimir je dio te obnove, i ako ga gledamo kroz obnovu, onda je ta investicija racionalna. Želimo da ovaj projekt bude moćna arhitektonska poruka stručnih ljudi o tome što je nogomet za Zagreb, Dinamo i Hrvatsku. Odlučili smo i Maksimir i Poljud proglasiti stadionima od nacionalnog značaja, a hrvatski narod očekuje da izgradimo Maksimir i obnovimo Poljud", poručio je tada premijer Plenković.