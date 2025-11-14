Tomašević: Idućih dana građevinska dozvola za školu u Donjem Dragonošcu

"Prvotno je na tom području trebala biti četverogodišnja škola za koju je bio gotov projekt, ali lokalna zajednica je tražila osmogodišnju školu i mi smo na to pristali", rekao je Tomašević nakon dodjele nagrade „Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost“. Dodao je kako je to je skuplja investicija, ali uključuje školu i ambulantu, što će značajno unaprijediti kvalitetu života u tom dijelu grada.