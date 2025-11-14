Tomašević: Idućih dana građevinska dozvola za školu u Donjem Dragonošcu

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u petak da su za izgradnju osmogodišnje škole u Donjem Dragonošcu, što je novi projekt u odnosu na prvotno planiranu četverogodišnju školu, dobivena sva potrebna odobrenja, a idućih dana očekuje se dobivanje građevinske dozvole.
Oglas
"Sve suglasnosti su sad dobivene"
"Prvotno je na tom području trebala biti četverogodišnja škola za koju je bio gotov projekt, ali lokalna zajednica je tražila osmogodišnju školu i mi smo na to pristali", rekao je Tomašević nakon dodjele nagrade „Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost“. Dodao je kako je to je skuplja investicija, ali uključuje školu i ambulantu, što će značajno unaprijediti kvalitetu života u tom dijelu grada.
Roditelji učenika jutros su mirno prosvjedovali i bojkotirali nastavu ispred stare škole, ističući da Grad mjesecima nije ispunio obećanja niti pokrenuo postupak izdavanja dozvole za gradnju nove škole.
Učenici Područne škole Dragonožec već šestu godinu pohađaju nastavu u prostorima lokalnog DVD-a, koje ocjenjuju neadekvatnima i bez osnovnih uvjeta, uključujući sportsku dvoranu.
Gradonačelnik je objasnio da je postupak izdavanja građevinske dozvole zahtjevan jer uključuje pribavljanje suglasnosti od javnopravnih tijela.
"Sve suglasnosti su sada dobivene i u sljedećih nekoliko dana očekujemo izdavanje građevinske dozvole. Nama je u interesu da se što prije krene s radovima", dodao je Tomašević.
Škola će biti spremna 2027./2028.
Također napomenuo da će, uz školu, objekt sadržavati i druge sadržaje važne za lokalnu zajednicu te da će grad kontrolirati i nadzirati izvođenje radova.
"Plan je da škola bude spremna za novu školsku godinu 2027./2028.", rekao je gradonačelnik.
Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić istaknuo je da je prošlog tjedna održao sastanak s roditeljima.
"S moje strane apsolutno puna podrška izgradnji nove škole. Vjerujem da ćemo se držati najavljenih rokova i da će djeca u novu školu krenuti u školskoj godini 2027./2028.", poručio je Mišić.
Dodao je kako prati situaciju u kontaktu s gradskom upravom i da očekuje rješavanje pitanja građevinske dozvole u narednim danima.
"Uvjeti u privremenoj školi nisu idealni i razumijemo nezadovoljstvo roditelja i sada više nemamo prostora za odgodu. Vjerujem da ćemo biti unutar rokova koje je grad Zagreb obećao roditeljima", kazao je Mišić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas