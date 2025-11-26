Odgovor gradonačelniku
Thompsonov tim: "Ovo nije borba za koncert nego za pravni poredak!"
Tim Marka Perkovića Thompsona zbog nedavnih događanja sazvao je izvanrednu presicu za novinare.
Na konferenciji za medije menadžment se osvrnuo na aktualne teme vezane uz rad i daljnje profesionalne aktivnosti Marka Perkovića Thompsona.
Podsjetimo, već tjednima traje prepirka Thompsona i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića oko koncerta 28. prosinca u Areni koji Grad pjevaču nije dopustio, a nakon odluke Gradske skupštine o zabrani korištenja ustaškog pozdrava Za dom spremni u gradskim prostorima.
Pjevač je sinoć gradonačelnika pozvao "na razum, smirivanje tenzija i poštivanje pravnog poretka RH" te je u suprotnom zaprijetio povlačenjem "puno radikalnijih poteza koji mu se neće svidjeti".
"Tomašević je jedini koji izaziva podjele"
"Kada se nema vlastitog sadržaja i vrijednosti ljudi ne rade ništa drugo nego djeluju kontra. Djelovanjem kontra izazivaju se podjele u društvu. Djelovanjem kontra naš gradonačelnik Tomašević pokazuje nedostatak vlastitog karaktera i kapaciteta te je jedini koji izaziva podjele u društvu. On je gradonačelnik svih građana Grada Zagreba i tako bi se trebao ponašati", rekao je Mirko Gudelj iz Thompsonovog tima.
Zahvalio se Tomaševiću i rekao: "Bez njega i bez njegova blagoslova ne bi bilo Hipodroma. Zašto to kažem? Hipodrom smo bili primorani tražiti, prije godinu dana smo tražili Arenu Zagreb, a rečeno nam je da možemo dobiti Arenu Zagreb, ali da moramo čekati da prođu izbori. Rekli smo da je to s naše strane OK, ali nismo potpisali ugovor i već se tu osjetila diskriminacija koju nismo iznosili javno. Nakon par mjeseci administrativne šutnje zatražili smo Hipodrom i to javno objavili. Nismo dobili ono što smo tražili, od samog datuma, ali dobili smo datum koji smo dobili i zahvaljujemo se. Da smo dobili Arenu odradila bi se dva koncerta, a Hrvatska i Zagreb bi bili siromašniji za jedan velebni, svjetski događaj, koncert s 500 tisuća ljudi o kojem priča cijeli svijet. Taj koncert se koristi kao primjer organizacije i produkcije."
"To je nazivanje cijele Hrvatske fašistima i zgražamo se uplitanjem politike u kulturu. Onaj kome se sviđaju će doći i kupiti kartu, onaj tko neće, neće ju kupiti", ističe.
Dodaje da je žalostan jer se politika provlači kroz sve što je dobro: "Ne želim da se o tom koncertu priča na taj način. Na tom koncertu nisu bili samo Hrvati, bilo je ljudi raznih vjeroispovijesti i svi su ostali oduševljeni, čak i mediji."
"Koncert mu je odgovarao prije izbora, a smeta mu nakon"
"Izazivam ga za sve što sam rekao da dokaže da sam nešto krivo rekao. Postupanje gradonačelnika je neiskreno i populističko. Koncert mu je odgovarao prije izbora, a smeta mu nakon izbora, to je očito. Ružno je kada se ustavna i ljudska prava različito tumače ovinso o periodu godine, što je drugačije u trećem mjesecu i danas? Ništa. Opravdanje da je na Hipodromu izvedena sporna pjesma Bojna Čavoglave i da zbog toga ne možemo dobiti datum 28.12 je najveći nonsense koji sam čuo u svom životu. To što je bilo na Trgu - Marko je dobio poziv rukometaša i on se odazvao, nije postojao ugovor. To nije koncert nego doček na koji se Marko odazvao. Koliko vas je mislilo da se na Hipodromu neće pjevati Bojna Čavoglave? Dignite ruke", tvrdi Gudelj.
"Zaradili su 1,3 milijuna eura"
"Grad Zagreb je zarađuje na nama koji organiziramo koncerte. Što se tiče Hipodroma Zagreb je uprihodio 1,3 milijuna eura", rekao je Gudelj.
Dodaje da je koncert stavio Zagreb na globalnu koncertnu mapu.
Zdravko Barišić istaknuo je kako je Tomašević u lipnju rekao da je protiv svih vrsta zabrana: "Koncert je prošao tako kako je prošao, nije bilo histerije koje su dizane prije koncerta, nije bilo incidenata. Onda imamo pojavljivanje antifašista koji nelegalno podižu prijavu protiv Thompsona pa se pojavljuje gradonačelnik i ne da drugi koncert bez razloga i pravnog utemeljenja. Nešto čime se Hrvatska treba dičiti, ocrnjuje se zbog ideoloških razloga."
"Imamo iskrivljenu priču da je to ustaški dernek", dodaje.
"Bojna Čavoglave je obranjena na sudu"
"Bojna Čavoglave je obranjena na sudu, to je legalna pjesma koja nije ništa od onoga što govori gradonačelnik. Doneseno je rješenje i primjenjuje se sudska praksa. Ako živimo u državi pravnog poretka onda o toj pjesmi nema ni spora ni prijepora, ona je legalna i legitimna. Ako je Bojna Čavoglave prijepor i razmišljanje onda je to kriva meta. Marko Bojnom Čavoglave ne pozdravlja nego pjeva pjesmu. Ako se to nekom ne sviđa, to je njegov problem i nepriznanje pravnog sustava Republike Hrvatske", rekao je Barišić.
"Da je sud donio drugačiju odluku, Marko je legalista, ne bi ju izvodio", dodao je.
"Izazivamo gradonačelnika"
Gudelj je rekao: "Izazvao bih gradonačelnika da nam u službenoj prepisci napiše kako nam zabranjuje koncert jer je Marko Perković Thompson pjevao Bojnu Čavoglave."
Thompsonov tim zatim je prikazao službenu komunikaciju s Gradom Zagrebom u kojoj se navodi da se ne može pozitivno odgovoriti na zahtjev za datumom drugog koncerta.
"Gradonačelniče Tomaševiću, lažete"
"Tomašević je dao nalog direktoru Arene da to tako napiše vjerojatno. Pozivam ga da se uozbilji, da ne primjenjuje metode sile koje imaju obrise sekretara komiteta. Neka se u odbijanju pozove na odluku da je zbog pjesme Bojna Čavoglave, imaju pravne službe, moraju nam to službeno odgovoriti, neka nam pravno napiše kako bi to tijelo javne vlasti trebalo napraviti i neka odbije koncert. A ne ja ti to ne dam zato što ja to mogu. Inzistiramo da nam dopisno, pravno obrazloži zašto ne može. Njegova odluka je neprimjenjiva osim ako ne priznaju sudsku vlast. Gradonačelnik laže jer Ustavni sud nikada nije raspravlja o pjesmi Bojna Čavoglave i famoznom stihu. Gradonačelniče Tomaševiću, lažete", rekao je Barišić.
Komentirali su i najavu Marka Perkovića Thompsona za potezanjem radikalnih poteza:
"Podnijet ćemo sve pravne mjere koje postoje i branit ćemo tu pjesmu", govori Gudelj.
"Gdje smo i kada primijenili nasilje? Nasilje se primjenjuje od strane Tomaševića. Ja ga pozivam neka nam pravno i utemeljeno otkaže. Što da očekujemo nakon što nam mjesecima nanosi nepravdu? To je normalna reakcija povrijeđenog čovjeka kojem se nanosi nepravda. Pa pjeva se u Areni pjesma Jugoslavenka, a nema reakcije na to. Protiv sam zabrana tima i takvima. Ovo što Tomašević i Grad Zagreb rade je nasilje mimo zakona, ustava, pravila, propisa, poretka. Što očekuje? Da netko onda ušuti jer je dobio po ušima. Da, budete li primjenjivali i dalje nasilje ne znamo što ćemo i kako napraviti, u kom pravcu. Budite sigurni da neće biti necivilizirano i nelegitimno, a pogotovo protuzakonito", poručio je Barišić.
"Gospodine gradonačelniče ne branite Thompsonu nego svojim sugrađanima. Dajte razum uključite, preispitajte svoje odluke i donesite zakonsku i legitimnu odluku", naglasio je Barišić.
Istaknuo je da "ovo nije borba za koncert nego za pravnu državu, pravni poredak. Imamo pravo kao svi ostali izvođači, neka koristi sva pravna sredstva i neka nam ospori Arenu. Nećemo se izmaknuti nasilju koje se ponavlja po uzoru na sekretare komiteta."
