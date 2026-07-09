Riječ gradonačelnika
Tomašević: Ponovno otvoreno gradilište u Zvonimirovoj, izvođači se trebaju uskladiti
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u četvrtak da je ponovno otvoreno gradilište u Zvonimirovoj ulici jer se izvođač uskladio s onim što je Državni inspektorat tražio, te poručio kako očekuje da se isto tako usklade i ostali izvođači u Vukovarskoj i Savskoj.
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"Danas je ponovno otvoreno gradilište u Zvonimirovoj ulici nakon što je bilo zatvoreno jer se uskladio izvođač s onim što je Inspektorat tražio. Tražili su da se ogradi cijelo gradilište s ogradom dugom oko dva kilometra i izviđač je to napravi u roku 24 sata i danas su ponovno počeli radovi na tom gradilištu", izjavio je Tomašević novinarima u stanci sjednice Gradske skupštine.
Poručio je kako očekuje da se isto tako s Inspektoratom usklade i drugi izvođači kad je riječ o Vukovarskoj i Savskoj ulici.
Tomašević je istaknuo kako im je u Gradu bitno da izvođači radova, koji su privatne tvrtke, kao i nadzor radova, "poštuju ono što su na neki način zahtjevi Inspektorata i da se usklade s tim zahtjevima".
Na pitanje novinara je li u nadležnosti komunalnog redarstva uočavanje nepravilnosti, Tomašević je rekao da je to u nadležnosti Inspektorata, a ne komunalnog redarstva.
Komentirajući kako je u srijedu bilo situacija da su radovi bili nastavljeni, a nisu smjeli biti, pa su zaustavljeni, te kako netko mora snositi odgovornost, Tomašević je rekao da je to pitanje izvođača "jer sigurno nije bila odluka investitora da se nastavljaju radovi".
Na pitanje je li "sve čisto s odlukom Inspektorata", Tomašević je rekao da neće to komentirati te poručio kako mu je bitno da što prije radovi krenu, da se izvedu na vrijeme, prije nego što se poveća količina prometa kada počne školska godina.
"I tražim naravno od izvođača radova da, ako nešto nije u skladu sa zakonom, nek' se izvole uskladiti", poručio je zagrebački gradonačelnik.
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