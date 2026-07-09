Tomašević: Ponovno otvoreno gradilište u Zvonimirovoj, izvođači se trebaju uskladiti

"Danas je ponovno otvoreno gradilište u Zvonimirovoj ulici nakon što je bilo zatvoreno jer se uskladio izvođač s onim što je Inspektorat tražio. Tražili su da se ogradi cijelo gradilište s ogradom dugom oko dva kilometra i izviđač je to napravi u roku 24 sata i danas su ponovno počeli radovi na tom gradilištu", izjavio je Tomašević novinarima u stanci sjednice Gradske skupštine.