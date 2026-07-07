Iznenada zaustavljeni radovi na jednom od najprometnijih raskrižja u Zagrebu

Na tom raskrižju, koje se ubraja među najopterećenija u Zagrebu, trenutačno traje obnova glavnog vodoopskrbnog cjevovoda vrijedna oko 3,8 milijuna eura. Završetak radova planiran je za 31. kolovoza. U sklopu projekta obnavlja se i tramvajska skretnica, za što je predviđena dodatna investicija od 1,2 milijuna eura, a ti bi radovi trebali biti završeni dva tjedna prije. Zbog zatvaranja gradilišta moguće je da će se planirani rokovi pomaknuti.