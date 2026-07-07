Opasni propusti
Iznenada zaustavljeni radovi na jednom od najprometnijih raskrižja u Zagrebu
Državni inspektorat zatvorio je gradilište na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja zbog utvrđenih sigurnosnih propusta, a radovi su trenutačno obustavljeni.
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Državni inspektorat zatvorio je gradilište na križanju Savske ceste i Ulice grada Vukovara u Zagrebu.
Kako doznaje Index, razlog za obustavu radova bile su "sigurnosni propusti". Prema neslužbenim informacijama, inspektori su gradilište zatvorili jer jedna pregrada nije bila postavljena na predviđenom mjestu, a uočeni su i problemi s gradilišnom pločom. Index je Gradu Zagrebu poslao upit o slučaju, no odgovor zasad nije stigao.
Na tom raskrižju, koje se ubraja među najopterećenija u Zagrebu, trenutačno traje obnova glavnog vodoopskrbnog cjevovoda vrijedna oko 3,8 milijuna eura. Završetak radova planiran je za 31. kolovoza. U sklopu projekta obnavlja se i tramvajska skretnica, za što je predviđena dodatna investicija od 1,2 milijuna eura, a ti bi radovi trebali biti završeni dva tjedna prije. Zbog zatvaranja gradilišta moguće je da će se planirani rokovi pomaknuti.
Lijeva skretanja nisu moguća
Zbog radova je uvedena privremena regulacija prometa koja je, prije zatvaranja gradilišta, trebala trajati gotovo dva mjeseca. Prolazak raskrižjem Vukovarske i Savske tijekom radova je otežan.
Na raskrižju nisu dopuštena lijeva skretanja, dok je vožnja ravno u smjerovima sjever - jug i istok - zapad i dalje omogućena. Vozila koja dolaze sa zapada prema istoku koriste kratku obilaznu trasu s polukružnim okretanjem u Savskoj ulici, sjeverno od raskrižja. Za vozače koji putuju iz smjera juga prema sjeveru određena je dulja obilaznica preko raskrižja Vukovarske ulice i Ulice Fausta Vrančića.
Promjene u tramvajskom prometu
Radovi na tramvajskoj infrastrukturi doveli su i do izmjena u tramvajskom prometu. Prema ranijem planu, do 17. kolovoza tramvaji neće prometovati Ulicom grada Vukovara na dijelu od Savske ceste do Avenije Marina Držića.
Zbog toga tramvajska linija 3 vozi izmijenjenom trasom Ljubljanica - Savska - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Savišće.
Linija 5 prometuje od Prečkog preko Savske i Glavnog kolodvora, potom Draškovićevom i Vlaškom ulicom do Kvaternikova trga i Maksimira. Tramvajska linija 13 privremeno je ukinuta, dok će noćnu liniju 33 umjesto tramvaja zamijeniti autobusi.
Uvedena izvanredna autobusna linija
ZET je zbog lakšeg kretanja putnika uveo izvanrednu autobusnu liniju 616 (Vrbik, Držićeva). Autobusi će prometovati Ulicom grada Vukovara između raskrižja s Ulicom Fausta Vrančića i Radničkom cestom, čime će se zadržati povezanost istočnog i zapadnog dijela grada.
Iz Grada Zagreba podsjećaju da su sve prometne izmjene unesene u navigacijske aplikacije Google Maps i Waze, koje se preporučuju za lakše snalaženje i pronalazak alternativnih pravaca. Više informacija o ovim i drugim radovima u gradu dostupno je na stranici regulacije.zagreb.hr.
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