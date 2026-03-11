Tomislav Klauški: "HDZ proždire sve svoje partnere, Zurovec bi toga trebao biti svjestan"

Kolumnist 24sata, Tomislav Klauški, bio je gost N1 Studija uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirao prelazak Darija Zurovca u vladajuću koaliciju.
Istaknuo je da je izjava Darija Zurovca "o jednom papiru" zvučala kao da je poražen, kao da ga je netko bacio u tu situaciju te se opravdavao time da drugog izlaza nema i da je on osuđen na to ako hoće nešto dobiti.
To je, dodao je, ista poruka koju HDZ šalje na svim izborima, pa tako i na posljednjim lokalnima.
"Zurovec je u jednu ruku htio zadržati još malo svoje birače uz sebe, da se pred njima opravda zašto je to morao napraviti. Njemu je na dušu je li morao ili ne", rekao je.
"HDZ proždire sve svoje partnere. Oni koji ulaze s njima u neku vrstu kombinacije kad-tad izgore, ili nestanu, ili se utope u HDZ-u i toga bi Zurovec trebao biti svjestan", naglasio je Klauški.
