"društvo tranzicije"
Marko Vučetić: SDP je beskorisna opcija, HDZ štetna, a liberali su roba
Profesor filozofije i bivši saborski zastupnik Marko Vučetić komentirao je u utorak u emisiji N1 studio uživo kod našeg Hrvoja Krešića prelazak Darija Zurovca u vladajuću većinu te hrvatske liberale.
Izjavu Darija Zurovca da ulazi u vladajuću koaliciju zbog investicijskih projekata Vučetić je ocijenio izjavom koja odgovara istini hrvatske stvarnosti u kojoj se nalazimo.
"Tu izjavu nije izgovorio Zurovec, već je ta izjava progovorena tako da je iskorišteno tijelo i govorni aparat Zurovca. Sama istina je progovorila kroz Zurovca da on toga nije bio svjestan. To sve govori o našoj zbilji, o Dariju Zurovcu, ali govori o premijeru Plenkoviću koji želi, treba i svoj politički opstanak bazira upravo na jednoj takvoj političkoj materiji", rekao je Vučetić.
Koliko je Plenkovićeva stabilnost dobrotvorna, a koliko loša za demokraciju i demokratske institucije?
"Mi trebamo shvatiti da naše društvo još uvijek nije demokratsko društvo, nego je to društvo tranzicije. Ovih dana je opet objavljen intervju s našim poznatim sociologom religije Željkom Mardešićem u kojem govori da je stanje tranzicije gore od stanja komunizma i mi se upravo nalazimo u ovom stanju, u stanju u kojem idemo prema nečemu, a da sami ne znamo prema čemu to idemo, i zbog toga se, budući da se nalazimo u konfliktu s budućnosti, neprestano vraćamo u prošlost. Dakle, naše stanje nipošto nije demokratsko stanje, to je stanje u kojem nisu izgrađene institucije i u kojem svako malo imamo demonstraciju političke volje koja se ni po čemu ne može smjestiti ni u institucionalno-demokratski okvir, ali niti u doživljaj vlastitog dostojanstva. Da zastupnik Dario Zurovec ima imalo vlastitog dostojanstva on u svim izjavama koje je dao ne bi opravdavao HDZ. Zurovec ne govori o vlastitoj vrijednosti, o vrijednosti svog političkog stava nego o tome zašto je HDZ poželjan partner. A on je poželjan partner što je HDZ otpočeo s ovim divljaštvom tranzicije u kojoj su se mnogi obogatili, u kojoj nije izgrađen pravni poredak, u kojoj su građani obezvrijeđeni i u kojem nam država neprestano dolazi a da nam nikad ne dođe.
Često se Dario Hrebak i Dario Zurovec svrstavaju u liberalnu stranu političke scene.
"Tu nema nikakvog tržišnog gospodarstva ni ekonomije, jedino što se neprestano nalazi na tržištu je njihova osobnost i politički kredibilitet. Naši liberali su opet liberali koji su nastali u ovom tranzicijskom sklopu i oni sebe nude kao robu koju će kupiti vladajuća partija. Ta vladajuća partija je ona koja je stvorila ovakvu tranzicijsku državu, a to je naravno HDZ. I dokle hod mi vežemo HDZ uz državu imat ćemo i ovakve liberale koji se nalaze na tržištu tako da ih HDZ preko države kupi. S druge strane, mi imamo i takozvane intelektualce koji pripadaju liberalnom spektru i koji će u svakom trenutku braniti ono što se sad događa i bit će branitelji Plenkovićevu volje.
Naglasio je da mu je kod Zurovca zanimljivo i njegovo članstvo u saborskom klubu s Marijom Selak Raspudić i Ninom Raspudićem. Taj je klub, dodao je, ujedno oporbeni, ali i vladajući. "To govori o tranzicijskoj demokraciji tog kluba i tome kako taj klub i zastupnici, mislim na Mariju Selak Raspudić i Ninu Raspudića, nemaju nikakav kredibilitet prozivati Plenkovića zbog onoga što čine njegovi ministri budući da se sami oglušuju i osljepljuju na ono što čini član njihovog kluba. Nalazimo se u potpunom bezumlju, u kaotičnom stanju i iz tog stanja nas zasigurno neće izvući liberali koji se nalaze u koaliciji s Plenkovićem ili tamo po institutima i fakultetima brane upravo takav odnos i takvu liberalno zagušenu poziciju", poručio je Vučetić.
Smatra da je točka raskola liberala ona u kojoj su se razišli Vlado Gotovac i Dražen Budiša.
"Tad je liberalna opcija, ona Budišina počela kalkulirati, ali kalkulira uvijek na način podržavanja HDZ-ove države, odnosno te jedne nacionalističko-stranačke strukture koja nam se predstavlja kao država. Vlado Gotovac je tu izgubio zbog toga što je svaka čista ideja u ovakvim okolnostima osuđena na neuspjeh. Ovo što sad imamo, to su samo nastavljači Budišinog kalkulantskog sklopa koji bi istovremeno htio biti i nacionalist zaslužan za hrvatsku državu, onaj koji se sukobljava HDZ-u da podržava ono što je HDZ unio u ovaj prostor. Normalno da nasljednici jednog takvog otuđenja liberalne ideje ne čine ništa drugo nego sebe pretvaraju u robu i nude se na tržištu, ali samo pod uvjetom da ih kupi HDZ. Nakon iskustva Budiše sa SDP-om, niti jedna liberalna opcija neće imati bliskih kontakata s SDP-om jer i SDP sebe doživljava kao nedostojnu baštinicu Komunističke partije, ali i kao nedostojnog predvoditelja nekakve buduće demokracije. Tako da je SDP beskorisna opcija sada, a HDZ je iznimno štetna opcija, a liberali su roba koja se nudi ovoj štetnoj opciji", poručio je.
Vučetić smatra da zasad ne postoji politička budućnost koja neće biti "žetonizirana" ili "žetonizirajuća".
"Trebamo promijeniti sustav, u kojem trebamo ograničiti ili broj mandata ili uvesti neki drugačiji oblik kontrole da uistinu se pozivamo na volju birača i da iz volje birača proizlazi politički legitimitet. To se sada ne događa, nego se razvija jedan mesijanski odnos i odnos sljedbe prema nekoj političkoj figuri. To su oni koji pripadaju demokršćanskom sklopu, razvijaju odnos sljedbe i vjernički odnos prema mesijanskoj figuri premijera Plenkovića, a s druge strane imamo i taj odnos prema predsjedniku Milanoviću. I u njima vidimo sve moguće figure koje kogu postojati u političkom prostoru", naglasio je.
Dodao je da u premijeru vidimo osobu koja bi mogla biti predsjednik, a u predsjedniku koji je nekad bio premijer osobu koja bi ponovno mogla biti premijer. "Od Marxa naovamo povijest nam se ponavlja ili kao tragedija, a sad živimo stanje tragedije, a nam se u budućnosti ova povijest opet ponovi, ona će se ponoviti kao farsa. Premijer Milanović koji će nas dočekati u budućnosti je farsa, isto kao što je i predsjednik Plenković koji će nas dočekati. Ako nam se na budućim izborima opet ponovi Plenković, onda se nalazimo u stanju rastuće tragedije", zaključio je.
