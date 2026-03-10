"Mi trebamo shvatiti da naše društvo još uvijek nije demokratsko društvo, nego je to društvo tranzicije. Ovih dana je opet objavljen intervju s našim poznatim sociologom religije Željkom Mardešićem u kojem govori da je stanje tranzicije gore od stanja komunizma i mi se upravo nalazimo u ovom stanju, u stanju u kojem idemo prema nečemu, a da sami ne znamo prema čemu to idemo, i zbog toga se, budući da se nalazimo u konfliktu s budućnosti, neprestano vraćamo u prošlost. Dakle, naše stanje nipošto nije demokratsko stanje, to je stanje u kojem nisu izgrađene institucije i u kojem svako malo imamo demonstraciju političke volje koja se ni po čemu ne može smjestiti ni u institucionalno-demokratski okvir, ali niti u doživljaj vlastitog dostojanstva. Da zastupnik Dario Zurovec ima imalo vlastitog dostojanstva on u svim izjavama koje je dao ne bi opravdavao HDZ. Zurovec ne govori o vlastitoj vrijednosti, o vrijednosti svog političkog stava nego o tome zašto je HDZ poželjan partner. A on je poželjan partner što je HDZ otpočeo s ovim divljaštvom tranzicije u kojoj su se mnogi obogatili, u kojoj nije izgrađen pravni poredak, u kojoj su građani obezvrijeđeni i u kojem nam država neprestano dolazi a da nam nikad ne dođe.