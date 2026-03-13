SOCIJALNA NEPRAVDA
Tomislav Petrušić: "U borbi za vraćanje beneficiranom radnom stažu okrećemo se EU"
Tomislav Petrušić iz udruge Hitna uživo 194. Gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o nastavku borbe udruge za beneficirani radni staž.
Oglas
"Nakon četiri godine aktivne borbe za donošenje Zakona o hitnoj medicinskoj službi i vraćanja beneficiranog radnog staža djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu, prvi put se kao Udruga okrećemo institucijama unutar Europske unije.
Djelatnici Zavoda za hitnu medicinu jedini su od žurnih službi koji nemaju beneficirani radni staž jer im je nepravedno oduzet davne 1998. godine. Od tada su djelatnici Zavoda uskraćeni za mogućnost ranijeg odlaska u mirovinu kao što je to omogućeno djelatnicima policije i javno vatrogasnih postrojbi kao i manje mirovine za djelatnike koji u sustavu hitne rade dulje od 30 godina.
Nažalost, država i dalje nema rješenje za ovaj problem kao niti volju za donošenje Zakona o hitnoj medicinskoj službi koji već dvije godine stoji u ladicama Ministarstva zdravstva.
Naši sljedeći koraci usmjereni su prema Europskoj komisiji i odboru Europskog parlamenta za zapošljavanje i socijalna pitanja, u cilju rješavanja ove socijalne nepravde i narušavanja radnog prava djelatnika jedne hitne službe", naglašava Petrušić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas