Tomislav Petrušić: "U borbi za vraćanje beneficiranom radnom stažu okrećemo se EU"

Djelatnici Zavoda za hitnu medicinu jedini su od žurnih službi koji nemaju beneficirani radni staž jer im je nepravedno oduzet davne 1998. godine. Od tada su djelatnici Zavoda uskraćeni za mogućnost ranijeg odlaska u mirovinu kao što je to omogućeno djelatnicima policije i javno vatrogasnih postrojbi kao i manje mirovine za djelatnike koji u sustavu hitne rade dulje od 30 godina.