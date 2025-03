Tri kandidata nude inovativni sustav parkiranja u Zagrebu. Jedan grad već ga ima. Stručnjak: “Malo sam skeptičan”

Podijeli :

Sudeći po najavama svih kandidata za gradonačelnika Zagreba - a zasad ih je jedanaest, uključujući aktualnog Tomislava Tomaševića - rješavanje prometnih gužvi i manjka parkirališta bit će glavna tema lokalnih izbora u glavnome gradu.

Trojica potencijalnih gradonačelničkih kandidata najavljuju postavljanje vertikalnog rotacijskog sustava parkiranja kao moguće rješenje za sadašnji manjak parkirališnog prostora, pogotovo u središtu grada.

Riječ je o automatiziranom sustavu na nekoliko etaža koji zauzimajući malu površinu daje višestruko više mjesta za parkiranje vozila na pomičnim nosačima. Ekonomičnost tog sustava je što ide u visinu umjesto u širinu. Prošle godine u Puli je postavljena prva rotacijska garaža u Hrvatskoj. Tamo su na dotadašnjih šest parkirališnih mjesta postavljene tri takve garaže, svaka za 10 vozila pa na istom prostoru umjesto šest vozila sada stane 30.

Nije potrebna građevinska dozvola

Uoči lokalnih izbora u Zagrebu postavljanje takvih sustava parkiranja najavljuju nezavisni kandidat Trpimir Goluža, kandidat stranke Fokus Vedran Jerković te Ivica Lovrić iz stranke Plavi grad.

“Rotacijski sustav omogućava da se na prostoru koji zauzimaju dva klasična parkirna mjesta, izgradi njih 12. To znači da možemo bolje iskoristiti postojeće lokacije i dvorišta, bez potrebe za izgradnjom velikih, skupih garaža čija izgradnja, uz dodatno prometno zagušenje, traje godinama”, napisao je Goluža jesenas u priopćenju ističući da je vertikalni rotacijski parking sustav idealno rješenje.

Dodao je da su u Zagrebu čak 163 dvorišta pogodna za smještaj takvih vertikalnih garaža. Prednost je u tome što one mogu biti brzo postavljene jer nisu potrebni ni zahtjevni građevinski radovi niti građevinska dozvola.

“Ovo je rješenje za problem parkiranja”

Kandidat Fokusa Vedran Jerković također ističe da je vertikalne garaže moguće postaviti vrlo brzo.

“Rotacijskim parkinzima ćemo riješiti problem parkiranja do kraja ove godine! Ljudi će moći kupiti parkirno mjesto ili rezervirati mobitelom! Kada postanem gradonačelnik, jedan od prvih poteza će mi biti postavljanje vertikalnih rotacijskih parkinga (…) na postojećim javnim parkiralištima kako bi povećali broj mjesta, ali omogućit ćemo i njihovo postavljanje u dvorišta zgrada gdje za to ima prostora”, napisao je nedavno Jerković na Facebooku objavivši i vizualizacije mogućih rotacijskih parkirališta u Klaićevoj i Petrinjskoj ulici.

“Dugo sam istraživao ovaj model parkiranja i odgovorno tvrdim da je ovo rješenje za problem parkiranja u centru grada i u Zagrebu općenito”, dodao je.

I Lovrić, koji je najavio da će, postane li gradonačenik, već prvoga dana ukinuti blokovsko parkiranje, uz gradnju javnih garaža najavljuje i vertikalne rotacijske garaže kojima bi na postojećim lokacijama i u dvorištima parkirališni kapaciteti bili povećani šest puta.

“Nisu dobre za velik broj vozila”

Prometni stručnjak Marko Ševrović s s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu kaže nam da takve garaže imaju svoje tehničke prednosti i mane.

“Zahtijevaju manje prostora, a u tehničkom su smislu izvedive bez nekih većih zahvata. Problem je, međutim, što takve garaže nisu primjerene na mjestima s čestom izmjenom parkiranih vozila. Ako, recimo, takvu garažu postavite u neku firmu gdje svi dolaze u 8 i odlaze u 16 sati, onda morate dugo čekati na rotaciju svoga vozila”, kaže.

Stoga su, napominje Ševrović, vertikalne rotacijske garaže puno bolje tamo gdje je izmjena vozila na parkirališnim mjestima vremenski disperziranija.

“Glavna im je mana što mogu biti trome u nekim vremenski vršnim opterećenjima, gdje treba duže čekati da se “izrotira” vaš automobil. No danas se, uz umjetnu inteligenciju, već i to može pratiti i znati koji automobil će biti sljedeći na redu. Ima i dobrih i loših strana, ali sigurno je da takve garaže nisu dobre za velik broj vozila. To vam je kao u velikim hotelima gdje morate duže čekati dizalo jer je puno gostiju koji ga zovu u isto vrijeme”, objašnjava.

“Zagrebu trebaju takve garaže, ali za bicikle”

Što se tiče velikih rotirajućih garaža, poput one kakva je simulirana u Klaićevoj ulici u Zagrebu, Ševrović kaže da bi takva bila upitna zbog vrlo velike rotacije vozila.

“Upitno je kako bi tehnološki mogla funkcionirati tamo gdje je izmjena svakih sat-dva. Teško je govoriti paušalno. Negdje se to može fino organizirati, ali malo sam skeptičan prema takvim garažama s više mjesta”, dodaje.

Štoviše, Ševrović smatra da bi trebalo uvesti sličan sustav, ali za – bicikle.

“Ako ćemo iskreno, Zagrebu pod hitno trebaju slične automatizirane garaže za bicikle. S njima se rješava pitanje sigurnosti bicikala jer ih ondje nitko ne bi mogao ukrasti. Puno ljudi ne želi koristiti bicikle u javnom prijevozu zbog čestih krađa, a ovo bi ih potaknulo da počnu koristiti. Da se mene pita, prije bih išao s time”, kazao nam je Ševrović.

