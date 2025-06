Tri nova ustavna suca neće biti tako skoro izabrani. Šeparoviću, Arloviću i Selanecu ide produljenje mandata

No, nadležni saborski Odbor za Ustav nije do danas pokrenuo proceduru za izbor tri ustavna suca. Novi list doznaje da će tijelo koje vodi HDZ-ovac Ivan Malenica ipak to učiniti prije ljetne stanke u radu Sabora. Dakle, javni poziv za popunjavanja Ustavnog suda bit će raspisan do 15. srpnja.