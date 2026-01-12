Trojica optužena za prijetnje glavnom uredniku portala Morski.hr Jurici Gašparu

Gašpar je također priznao da je tražio policijsku zaštitu, ali nije je dobio. „Morao sam se osloniti na sebe, tražiti pomoć od poznanika i zaštitarskih službi. Spoznaje koje sam imao, objavio sam, i nije mi bilo lako. U teoriji imamo zaštitu u zakonodavstvu, ali u praksi to nije uvijek tako. Ako pravosudna vlast počne poštovati zakon onako kako je napisan, trebali bismo biti sigurni. No, osim što se mi novinari držimo zajedno, nemamo mnogo opcija. Vlasnici medija trebali bi se zapitati zašto smo tu - zbog naroda ili zbog onih koji će nam kratkoročno uvjetovati kapital“, rekao je Gašpar.