Konačno se oglasio
Zlatko Mateša: Neću dati ostavku. Predsjednik je volonter, ne bavim se financijama
U jeku istrage u brojnim sportskim savezima, koja uključuje i potvrđene izvide u krovnom Hrvatskom olimpijskom odboru, javno se konačno oglasio i Zlatko Mateša, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora.
On je u kratkom razgovoru za portal Telegram u potpunosti negirao bilo kakvu odgovornost.
“Financijske dokumente po Statutu ne potpisuje predsjednik HOO-a, niti se uopće bavi financijskim poslovanjem. Po Statutu, osoba odgovorna za zakonitost poslovanja je glavni tajnik, koji za to prima plaću”, rekao je Zlatko Mateša.
Iako ga nije imenovao, ističe odgovornost glavnog tajnika Siniše Krajača, visokorangiranog operativca, koji je u hijerarhiji odmah ispod njega.
“Predsjednik je volonter koji se bavi odnosima s Međunarodnim olimpijskim odborom, Europskim olimpijskim odborima, međunarodnim federacijama i odnosima s Vladom RH. Iako se uopće ne bavim financijskim poslovanjem, moje spominjanje u medijima očito nosi najviše klikova”, veli Mateša koji već 24 godine, od 2002., vodi tu krovnu sportsku organizaciju. Ponovio je da kao predsjednik nije zaposlen u HOO i da za svoj rad ne prima naknadu.
Ostavka? Ne
“Ukoliko se utvrdi bilo kakva nepravilnost u poslovanju HOO-a, osobe odgovorne za to moraju snositi posljedice”, kaže. Na naše pitanje je li u jeku ovih afera razmatrao da dade ostavku, Mateša nam je potom porukom odgovorio kratko: “Ne”.
Nakon što je Jutarnji list objavio kako je nakon bombastičnog naslova u novinama, “Nećemo stati dok ne padne Mateša”, on završio u bolnici, predsjednik HOO-a demantira da je hospitaliziran zbog toga. “Potpuno netočno. Vezano je za moje ranije probleme sa srcem”, izjavio je.
Uskok je 16. ožujka 2026., nakon što je izbila afera Pavlek, proširio izvide i na HOO. Index je objavio da istražitelji provjeravaju ne samo ulogu HOO-a u financiranju Skijaškog saveza, nego i organizaciju skupova i događanja te isplatu dnevnica, a po izvorima tog portala unutar HOO-a najviše je u fokusu istražitelja glavni tajnik Krajač.
"Sve dostavljamo istražiteljima"
“Imali smo sjednicu Vijeća na kojoj smo prošli izvješće o Skijaškom savezu. Sva sredstva koja mi dajemo tom savezu utrošena su za natjecanja i pripreme. Od 67 milijuna eura koliko se u taj savez prelilo tijekom deset godina, od države odnosno HOO-a primili su svega 16 milijuna ili 23 posto ukupne svote. Van naše kontrole je 51 milijun eura, a riječ je o sponzorstvima i donacijama s kojima nemamo ništa”, kaže Mateša.
Referira se tu na iznos od 30 milijuna eura, koliko istražitelji sumnjaju da je tijekom deset godina iz Hrvatskog skijaškog saveza izvukao Vedran Pavlek, koji je proteklog tjedna uhićen u Kazahstanu.
Istražitelji sada, osim uloge HOO-a u financiranju Skijaškog saveza, provjeravaju i organizaciju raznih skupova i događanja HOO-a, ali i isplatu dnevnica.
“Zatražena je određena dokumentacija, većinom vezana za saveze koji se spominju; dostavit ćemo sve što od nas bude traženo, jer je naš najveći interes da se utvrde nepravilnosti ako ih ima i da odgovorni snose posljedice”, kaže Mateša.
“Svjesni smo da sve što se sada događa nanosi veliku štetu hrvatskom sportu i zato kontrolne mehanizme u sustavu treba znatno pojačati”, veli Mateša.
Iz Hrvatskog olimpijskog odbora ranije su poručili kako su već predali dokumentaciju koju je od njih tražio Uskok, i to još prije mjesec i pol, kad se češljao Skijaški savez, te da nemaju dodatne informacije o istragama. Prije nekoliko dana izvijestili su da su većinu financijske dokumentacije provjerili i utvrdili da se novac koji su dali Skijaškom savezu namjenski trošio.
“Naravno, Hrvatski olimpijski odbor kontinuirano surađuje s nadležnim državnim tijelima te im, po potrebi, dostavlja tražene informacije i dokumentaciju vezanu uz pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje HOO-a. Tu će suradnju i dalje nastaviti, bez ikakve zadrške”, dodali su u priopćenju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare