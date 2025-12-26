U Baranji nestao dječak (11), traje potraga. HGSS moli za pomoć

U tijeku je potraga za 11-godišnjim Markom Majićem koji je nestao danas, 26. prosinca 2025., na području Općine Draž u Baranji
Oglas
U Baranji, na području Općine Draž, u petak je nestao 11-godišnji dječak Marko Majić za kojim je u tijeku intenzivna potraga, izvijestili su iz Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) - stanice Osijek.
Prema navodima HGSS-a, dječak se udaljio od svoje obitelji u blizini vidikovca Trojnaš, nakon čega mu se izgubio trag. U potragu su uključene sve raspoložive snage, a teren pretražuju pripadnici HGSS-a i drugih hitnih službi.
Opis dječaka
Nestali dječak Marko Majić visok je oko 155 centimetara, težak približno 45 kilograma. U trenutku nestanka bio je odjeven u tamnozelenu jaknu, bež trenirku, plavu majicu, tamne tenisice marke Puma te je nosio crnu kapu.
Hitan apel građanima
Iz HGSS-a su uputili apel građanima da se jave ako imaju bilo kakvu informaciju o nestanku dječaka. Građani se mogu javiti na brojeve 112 ili 091/224-1042.
Dodali su i da je svaka, pa i najmanja informacija, iznimno važna kako bi se dječak što prije i sigurno vratio svojoj obitelji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas