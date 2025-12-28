Oglas

U deset dana dva napada na strane radnike: "Pula je mjesto mira, tolerancije i suživota – convivenze"

Hina
28. pro. 2025. 19:59
pula
Unsplash/Ilustracija

Nakon napada na mladića iz Indije prije desetak dana, u Puli je u subotu navečer zabilježen novi napad na strane radnike, na Monte Zaru, što su u nedjelju najoštrije osudili iz pulske Gradske uprave te istaknuli da je Pula grad u kojem je svatko bio i jest dobrodošao.

"Pula je grad u koji je svatko oduvijek bio i jest dobrodošao, mjesto mira, tolerancije i suživota – convivenze. Upravo stoga Grad Pula-Pola najoštrije osuđuje čin nasilja koji se sinoć dogodio na Monte Zaru", poručili su iz pulske Gradske uprave.

U našem Gradu, dodali su, svaka osoba, posebice netko tko odgovorno i marljivo radi, mora biti sigurna i zaštićena.

"Svaki oblik nasilja, pogotovo nad ljudima koje neki umovi očigledno percipiraju drukčijima, neprihvatljiv je", istaknuli su te dodali da očekuju da policija reagira promptno i brzo pronađe počinitelje i da će oni nakon toga biti strogo kažnjeni.

Navodno napadnuti državljani Nepala

Pulska policija primila je dojavu da je 27. prosinca oko 23 sata u Gajevoj ulici došlo do sukoba u kojemu je nekoliko osoba verbalno i fizički napalo dvojicu stranih državljana.

U policiji utvrđuju sve okolnosti i tragaju za sudionicima sukoba.

Prema neslužbenim informacijama, napadnuti su državljani Nepala koji rade u trgovini u Gajevoj ulici na Monte Zaru.

Policija zasad ne iznosi detalje o motivima napada niti o eventualnim ozljedama napadnutih osoba, a više informacija bit će poznato po dovršetku kriminalističkog istraživanja.

